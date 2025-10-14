РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9292 посетителя онлайн
Новости Фото Хищение средств
839 2

Более 1,1 миллиона гривен незаконных выплат: бывшему должностному лицу Военной академии Одессы сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона разоблачен бывший временно исполняющий обязанности начальника Военной академии на злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, подозреваемый - заместитель начальника Военной академии, временно исполняя обязанности руководителя, действуя умышленно и в интересах другого лица, обеспечил незаконное начисление денежных выплат подчиненному военнослужащему, который длительное время находился вне службы, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Несмотря на достоверную информацию о фактическом отсутствии военнослужащего, который в апреле 2022 года выехал за пределы государственной границы Украины и не вернулся, подозреваемый предоставлял подчиненным распоряжение ежемесячно вносить его в табели учета рабочего времени и осуществлять все виды денежного обеспечения - премии, надбавки и дополнительное вознаграждение. Чтобы скрыть незаконные действия, чиновник уволил военнослужащего с предыдущей должности и назначил его на другую, продолжая обеспечивать начисление средств.

В результате таких действий, за период с апреля 2022 года по июль 2024 года, военнослужащему было безосновательно начислено более 1,1 миллиона гривен, чем государству нанесен ущерб.
Полковнику сообщено о подозрении: суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

полиция
полиция

Также смотрите: Полиция разоблачила группу мошенников, которые продавали фальшивые "БАДы" под видом госпрограммы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (8056) Одесская область (3890) Офис Генпрокурора (2703) Одесский район (317)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..саджати за грати таких підарів!!! Усіх, хто краде за грати!!!
показать весь комментарий
14.10.2025 15:45 Ответить
Це ще раз говорить про те, що будь якому полковнику і майору безпідставно надане право нараховувати будь які кошти самим собі. Зараз іде тотальна недоплата солдату. В тотальна переплата всім офіцерам без винятку. Є такий наказ згідно якого чи то генерал чи полковник, чи майор, чи будь який штабіст не може отримувати більше як 50 к. Але на практиці всі офіцери самі собі ставлять по 100к. нібито приймають участь в операціях і як в штабі і як на землі. Бр на початку місяця складають одні, а в кінці на колінці переробляють як заманеться. І контролю жодного. Перевірки жодної. Солдату за те що зняв бронік штраф. А штабіст, що отримує ту саму сотку чи вдягає його взагалі. Ха ха ха.
показать весь комментарий
14.10.2025 16:32 Ответить
 
 