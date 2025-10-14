Более 1,1 миллиона гривен незаконных выплат: бывшему должностному лицу Военной академии Одессы сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона разоблачен бывший временно исполняющий обязанности начальника Военной академии на злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, подозреваемый - заместитель начальника Военной академии, временно исполняя обязанности руководителя, действуя умышленно и в интересах другого лица, обеспечил незаконное начисление денежных выплат подчиненному военнослужащему, который длительное время находился вне службы, сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на достоверную информацию о фактическом отсутствии военнослужащего, который в апреле 2022 года выехал за пределы государственной границы Украины и не вернулся, подозреваемый предоставлял подчиненным распоряжение ежемесячно вносить его в табели учета рабочего времени и осуществлять все виды денежного обеспечения - премии, надбавки и дополнительное вознаграждение. Чтобы скрыть незаконные действия, чиновник уволил военнослужащего с предыдущей должности и назначил его на другую, продолжая обеспечивать начисление средств.

В результате таких действий, за период с апреля 2022 года по июль 2024 года, военнослужащему было безосновательно начислено более 1,1 миллиона гривен, чем государству нанесен ущерб.

Полковнику сообщено о подозрении: суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.





