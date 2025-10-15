УКР
"Шахеди" атакували Чернігівщину: виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували дронами Чернігівську область, внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Чернігові внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури.

У Семенівці Новгород-Сіверського району російський БпЛА влучив у житловий будинок.

Рятувальники ліквідували наслідки. Жертв немає.

Атака шахедів на Чернігівщину. Пошкоджено об'єкт інфраструктури
