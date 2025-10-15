"Шахеди" атакували Чернігівщину: виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували дронами Чернігівську область, внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Чернігові внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури.
У Семенівці Новгород-Сіверського району російський БпЛА влучив у житловий будинок.
Рятувальники ліквідували наслідки. Жертв немає.
