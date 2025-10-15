"Шахеды" атаковали Черниговскую область: возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали дронами Черниговскую область, в результате чего возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Чернигове в результате падения БпЛА возник пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

В Семеновке Новгород-Северского района российский БпЛА попал в жилой дом.

Спасатели ликвидировали последствия. Жертв нет.

