Росіяни атакували Нікопольщину, Павлоград і Шахтарське: пошкоджено інфраструктуру, приватні та багатоквартирні будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 15 жовтня російські вйська завдавали ударів по нікопольському району Дніпропетровської області, а також по містах Павлоград та Шахтарське.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом дня гучно було на Нікопольщині. Ворог бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував райцентр, Марганецьку, Покровську, Мирівську громади.

Унаслідок ворожих атак побиті 7 приватних будинків, ще один – зайнявся. Понівечені 2 п’ятиповерхівки і стільки ж господарських споруд, будівля, що не експлуатувалася.

Обстріли Нікопольщини

По Павлограду агресор поцілив БпЛА. Пошкоджено інфраструктуру.

Також безпілотником агресор вдарив і по Шахтарському. Понівечені багатоквартирний будинок та авто.

Автор: 

обстріл (31367) Павлоград (155) Нікополь (1379) Дніпропетровська область (4363) Нікопольський район (480) Павлоградський район (70) Синельниківський район (298) Шахтарське (1)
