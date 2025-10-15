Росіяни атакували Нікопольщину, Павлоград і Шахтарське: пошкоджено інфраструктуру, приватні та багатоквартирні будинки. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 15 жовтня російські вйська завдавали ударів по нікопольському району Дніпропетровської області, а також по містах Павлоград та Шахтарське.
Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом дня гучно було на Нікопольщині. Ворог бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував райцентр, Марганецьку, Покровську, Мирівську громади.
Унаслідок ворожих атак побиті 7 приватних будинків, ще один – зайнявся. Понівечені 2 п’ятиповерхівки і стільки ж господарських споруд, будівля, що не експлуатувалася.
По Павлограду агресор поцілив БпЛА. Пошкоджено інфраструктуру.
Також безпілотником агресор вдарив і по Шахтарському. Понівечені багатоквартирний будинок та авто.
