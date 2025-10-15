Россияне атаковали Никопольский район, Павлоград и Шахтерское: повреждена инфраструктура, частные и многоквартирные дома. ФОТОрепортаж
В течение дня 15 октября российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области, а также по городам Павлоград и Шахтерское.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение дня громко было на Никопольщине. Враг бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал райцентр, Марганецкую, Покровскую, Мировскую громады.
В результате вражеских атак побиты 7 частных домов, еще один - загорелся. Повреждены 2 пятиэтажки и столько же хозяйственных построек, здание, которое не эксплуатировалось.
По Павлограду агрессор попал БПЛА. Повреждена инфраструктура.
Также беспилотником агрессор ударил и по Шахтерскому. Повреждены многоквартирный дом и авто.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль