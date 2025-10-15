РУС
Россияне атаковали Никопольский район, Павлоград и Шахтерское: повреждена инфраструктура, частные и многоквартирные дома. ФОТОрепортаж

В течение дня 15 октября российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области, а также по городам Павлоград и Шахтерское.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение дня громко было на Никопольщине. Враг бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал райцентр, Марганецкую, Покровскую, Мировскую громады.

В результате вражеских атак побиты 7 частных домов, еще один - загорелся. Повреждены 2 пятиэтажки и столько же хозяйственных построек, здание, которое не эксплуатировалось.

Обстрелы Никопольщины

По Павлограду агрессор попал БПЛА. Повреждена инфраструктура.

Также беспилотником агрессор ударил и по Шахтерскому. Повреждены многоквартирный дом и авто.

Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

обстрел (30023) Павлоград (181) Никополь (1210) Днепропетровская область (4568) Никопольский район (477) Павлоградский район (72) Синельниковский район (297) Шахтерское (1)
