Россияне атаковали Никопольский район, Павлоград и Шахтерское: повреждена инфраструктура, частные и многоквартирные дома. ФОТОрепортаж

В течение дня 15 октября российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области, а также по городам Павлоград и Шахтерское.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение дня громко было на Никопольщине. Враг бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал райцентр, Марганецкую, Покровскую, Мировскую громады.



В результате вражеских атак побиты 7 частных домов, еще один - загорелся. Повреждены 2 пятиэтажки и столько же хозяйственных построек, здание, которое не эксплуатировалось.

По Павлограду агрессор попал БПЛА. Повреждена инфраструктура.



Также беспилотником агрессор ударил и по Шахтерскому. Повреждены многоквартирный дом и авто.











