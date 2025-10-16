За $18 тис. хотів переправити чоловіка до Молдови: на Одещині викрито правоохоронця та його спільника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з СБУ та УВВБ Держприкордонслужби викрили в Одеській області правоохоронця та його спільника, які намагалися за 18 тис. доларів США перевезти чоловіка через кордон до Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у серпні 2025 року правоохоронець вирішив налагодити підробіток на військовозобов’язаних, які бажають незаконно залишити країну, щоб уникнути мобілізації. До оборудки він залучив цивільного знайомого, який підшукував клієнтів.

Ділки обіцяли перевезти чоловіка через державний кордон у автомобілі зі співробітниками Держприкордонслужби за 18 тис. доларів. Під час отримання першої частини оплати - 10 тис. доларів - правоохоронця затримали.

Обом підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники оборудки.

