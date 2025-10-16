За $18 тыс. хотел переправить мужчину в Молдову: на Одесщине разоблачены правоохранитель и его сообщник, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ и УВВБ Госпогранслужбы разоблачили в Одесской области правоохранителя и его сообщника, пытавшихся за 18 тыс. долларов США перевезти мужчину через границу в Молдову.

По данным следствия, в августе 2025 года правоохранитель решил наладить подработку на военнообязанных, желающих незаконно покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. К сделке он привлек гражданского знакомого, который подыскивал клиентов.

Дельцы обещали перевезти мужчину через государственную границу в автомобиле с сотрудниками Госпогранслужбы за 18 тыс. долларов. Во время получения первой части оплаты - 10 тыс. долларов - правоохранителя задержали.

Обоим подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

В данное время готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники сделки.

