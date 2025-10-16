УКР
Елітні підрозділи спецназу ФСБ та морської піхоти РФ перекидають в Маріуполь, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують прибуття елітних підрозділів спецвійськ ФСБ та морської піхоти з анексованого Криму.

Про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише Цензор.НЕТ.

В Маріуполі розгортають елітні підрозділи ФСБ та морської піхоти РФ

За його словами, це вже друге перекидання таких підрозділів на місто цієї осені - перший раз це відбулося у вересні. Тоді морська піхота зазнала втрат у ППД у селі Урзуф на базі експансіонату "Квант".

Нова партія прибулих розміщена на території меткомбінату імені Ілліча. Андрющенко зазначив, що військові прибули для доукомплектування та злагодження, після чого незабаром будуть задіяні на фронті.

елітні згнили під Гостомелем
16.10.2025 13:43 Відповісти
отоб накрити їх в місці накопичення ... булоб добре 🙄
16.10.2025 13:45 Відповісти
А чим ми можемо завітати на цей меткомбінат імені Члєніна?
16.10.2025 13:46 Відповісти
тільки молю, не кажіть про це буданову, малюку!
і недай бог сирський щось ляпне на докладі у найдосвідченішого!
бо, про це тільки зелений дегенерат андрющенко знає.
центр вивчення окупації не дрємлєт!!!!
16.10.2025 14:07 Відповісти
Елітні? Це типу мармурова яловичина?
16.10.2025 14:10 Відповісти
Элитные подразделения давно сожрали черви это уже биомусор в составе которого бомжи, алкаши. лохи и прочая шушара...
16.10.2025 14:11 Відповісти
Збираються в оперцію "Віхєр'" , щоб відібрати останє житло у колишніх ждунів ***** в Марику на користь пітерских бомжів . Бо для ***** вони все одно "хохли" , хоч й корисні , але крім гауляйтерів , там нікому довіри все одно нема ... бо ***** потрібні "тєрпіли" ... А в Україні й серед секти "путін ввввєді" таких теж дуже мало й антимайдан це в розумінні ***** теж своя , корисна , але буза , але протест , але проявлення особистості (а хоч й збоченне) . Шахтарі йще 1991 році били касками по асфальту ... Без дозволи з москви ці донбасята йще мають нахабство вимагати воду від пушили . В Вологді без "чєлобітної путіну" на колінах такого ніколи бути не може . А тут в Донецьку без дозволи збираються жінки й щось там не просять на колінах , а вимагають . Та йще скаржаться що чоловіків усіх забрали на м"ясо !
16.10.2025 14:14 Відповісти
********** готують до візиту з пригожиним-кабздоном?!?
16.10.2025 14:14 Відповісти
 
 