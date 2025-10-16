Елітні підрозділи спецназу ФСБ та морської піхоти РФ перекидають в Маріуполь, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують прибуття елітних підрозділів спецвійськ ФСБ та морської піхоти з анексованого Криму.

Про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, це вже друге перекидання таких підрозділів на місто цієї осені - перший раз це відбулося у вересні. Тоді морська піхота зазнала втрат у ППД у селі Урзуф на базі експансіонату "Квант".

Нова партія прибулих розміщена на території меткомбінату імені Ілліча. Андрющенко зазначив, що військові прибули для доукомплектування та злагодження, після чого незабаром будуть задіяні на фронті.

