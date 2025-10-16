1 574 5
Элитные подразделения спецназа ФСБ и морской пехоты РФ перебрасывают в Мариуполь, - Андрющенко. ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют прибытие элитных подразделений спецвойск ФСБ и морской пехоты из аннексированного Крыма.
Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, это уже вторая переброска таких подразделений на город этой осенью - первый раз это произошло в сентябре. Тогда морская пехота понесла потери в ППД в селе Урзуф на базе экспансионата "Квант".
Новая партия прибывших размещена на территории меткомбината имени Ильича. Андрющенко отметил, что военные прибыли для доукомплектования и слаживания, после чего вскоре будут задействованы на фронте.
і недай бог сирський щось ляпне на докладі у найдосвідченішого!
бо, про це тільки зелений дегенерат андрющенко знає.
центр вивчення окупації не дрємлєт!!!!