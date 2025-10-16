РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10880 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупация Мариуполя
1 574 5

Элитные подразделения спецназа ФСБ и морской пехоты РФ перебрасывают в Мариуполь, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют прибытие элитных подразделений спецвойск ФСБ и морской пехоты из аннексированного Крыма.

Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет Цензор.НЕТ.

В Мариуполе разворачивают элитные подразделения ФСБ и морской пехоты РФ

По его словам, это уже вторая переброска таких подразделений на город этой осенью - первый раз это произошло в сентябре. Тогда морская пехота понесла потери в ППД в селе Урзуф на базе экспансионата "Квант".

Новая партия прибывших размещена на территории меткомбината имени Ильича. Андрющенко отметил, что военные прибыли для доукомплектования и слаживания, после чего вскоре будут задействованы на фронте.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Мариуполь (5748) ФСБ (1970) Донецкая область (11006) Андрющенко Петр (597) морская пехота (45) Мариупольский район (60)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
елітні згнили під Гостомелем
показать весь комментарий
16.10.2025 13:43 Ответить
отоб накрити їх в місці накопичення ... булоб добре 🙄
показать весь комментарий
16.10.2025 13:45 Ответить
А чим ми можемо завітати на цей меткомбінат імені Члєніна?
показать весь комментарий
16.10.2025 13:46 Ответить
тільки молю, не кажіть про це буданову, малюку!
і недай бог сирський щось ляпне на докладі у найдосвідченішого!
бо, про це тільки зелений дегенерат андрющенко знає.
центр вивчення окупації не дрємлєт!!!!
показать весь комментарий
16.10.2025 14:07 Ответить
Елітні? Це типу мармурова яловичина?
показать весь комментарий
16.10.2025 14:10 Ответить
 
 