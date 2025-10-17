УКР
Переправляв ухилянтів та сигарети до Румунії: на Закарпатті затримано прикордонника, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрили  інспектора Держприкордонслужби, який допомагав переправляти через кордон з Румунією чоловіків призовного віку та тютюнові вироби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо ліквідації схем переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Дуже часто до цих оборудок причетні представники правоохоронних органів та місцевої влади які використовують своє службове становище задля власної вигоди.

Встановлено,  що інспектор прикордонної служби через посередника передавав службову інформацію про маршрути патрулювання та так звані "вікна" для незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску. За кожного переправленого ухилянта посадовець отримував по 4 тис. доларів США. Крім того, він допомагав переправляти через кордон цигарки, беручи по 100 доларів за ящик. Зафіксовано щонайменше 10 таких випадків.

Інспектора затримали "на гарячому" під час отримання 4 тис. доларів за організацію незаконного перетину.

Йому повідомлено про підозру за:

  • ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів;

  • ч. 1 ст. 368 ККУ - одержання неправомірної вигоди.

Санкції статей передбачають до 9 років ув’язнення. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність інших посадовців. Також подано клопотання про відсторонення інспектора від посади.

ДБР затримало прикордонника на Закарпатті під час отримання $4 тис. хабаря
ДБР (3775) ухилянти (1216) Закарпатська область (2176)
Ех...
Сидиш в тилу.
Ведеш свій "маленький бізнес".
Тільки життя почало налагоджуватися.
А тут бац, і обидва бізнеси накрились.🤭
17.10.2025 13:13 Відповісти
 
 