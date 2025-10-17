Переправляв ухилянтів та сигарети до Румунії: на Закарпатті затримано прикордонника, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрили інспектора Держприкордонслужби, який допомагав переправляти через кордон з Румунією чоловіків призовного віку та тютюнові вироби.

про це повідомляє пресцентр ДБР.

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо ліквідації схем переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Дуже часто до цих оборудок причетні представники правоохоронних органів та місцевої влади які використовують своє службове становище задля власної вигоди.

Встановлено, що інспектор прикордонної служби через посередника передавав службову інформацію про маршрути патрулювання та так звані "вікна" для незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску. За кожного переправленого ухилянта посадовець отримував по 4 тис. доларів США. Крім того, він допомагав переправляти через кордон цигарки, беручи по 100 доларів за ящик. Зафіксовано щонайменше 10 таких випадків.

Інспектора затримали "на гарячому" під час отримання 4 тис. доларів за організацію незаконного перетину.

Йому повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів;

ч. 1 ст. 368 ККУ - одержання неправомірної вигоди.

Санкції статей передбачають до 9 років ув’язнення. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність інших посадовців. Також подано клопотання про відсторонення інспектора від посади.

