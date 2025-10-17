Переправлял уклонистов и сигареты в Румынию: на Закарпатье задержан пограничник, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье разоблачили инспектора Госпогранслужбы, который помогал переправлять через границу с Румынией мужчин призывного возраста и табачные изделия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

"Государственное бюро расследований продолжает системную работу по ликвидации схем переправки мужчин призывного возраста через границу. Очень часто к этим сделкам причастны представители правоохранительных органов и местной власти, которые используют свое служебное положение для собственной выгоды.

Установлено, что инспектор пограничной службы через посредника передавал служебную информацию о маршрутах патрулирования и так называемых "окнах" для незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска. За каждого переправленного уклониста чиновник получал по 4 тыс. долларов США. Кроме того, он помогал переправлять через границу сигареты, беря по 100 долларов за ящик. Зафиксировано не менее 10 таких случаев.

Инспектора задержали "на горячем" во время получения 4 тыс. долларов за организацию незаконного пересечения.

Ему сообщено о подозрении за:

ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений;

ч. 1 ст. 368 УКУ - получение неправомерной выгоды.

Санкции статей предусматривают до 9 лет заключения. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц. Также подано ходатайство об отстранении инспектора от должности.

