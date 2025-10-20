1 923 15
Надзвичайники врятували неповнолітню, яка стрибнула з Амурського мосту у Дніпрі. ФОТО
Надзвичайники врятували 17-річну мешканку Дніпра, яка ввечері 19 жовтня стрибнула з Амурського мосту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, службу порятунку викликали місцеві жителі, які стали очевидцями події - дівчина перебувала у воді приблизно за 100 метрів від берега.
Водолази швидко підпливли до неї на човні та витягли на борт. Під час транспортування на берег фахівці проводили серцево-легеневу реанімацію.
Після цього потерпілу передали лікарям. Її госпіталізували до медичного закладу для подальшого огляду.
Топ коментарі
+6 Dima Kr
показати весь коментар20.10.2025 00:31 Відповісти Посилання
+3 Luk Viktor
показати весь коментар20.10.2025 00:25 Відповісти Посилання
+2 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар20.10.2025 00:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И тогда я ему вслед заорал:
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
"Водолази на човні" = колобок повесился ...