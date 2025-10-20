УКР
Надзвичайники врятували неповнолітню, яка стрибнула з Амурського мосту у Дніпрі. ФОТО

Надзвичайники врятували 17-річну мешканку Дніпра, яка ввечері 19 жовтня стрибнула з Амурського мосту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, службу порятунку викликали місцеві жителі, які стали очевидцями події - дівчина перебувала у воді приблизно за 100 метрів від берега.

Надзвичайники врятували 17-річну мешканку Дніпра, яка ввечері 19 жовтня стрибнула з Амурського мосту
Фото: ДСНС

Водолази швидко підпливли до неї на човні та витягли на борт. Під час транспортування на берег фахівці проводили серцево-легеневу реанімацію.

Після цього потерпілу передали лікарям. Її госпіталізували до медичного закладу для подальшого огляду.

Дніпро (3384) порятунок (129) ДСНС (5314) Дніпропетровська область (4383) Дніпровський район (186)
