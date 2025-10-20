РУС
5 812 25

Чрезвычайники спасли несовершеннолетнюю, которая прыгнула с Амурского моста в Днепре. ФОТО

Чрезвычайники спасли 17-летнюю жительницу Днепра, которая вечером 19 октября прыгнула с Амурского моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, службу спасения вызвали местные жители, которые стали очевидцами происшествия - девушка находилась в воде примерно в 100 метрах от берега.

Чрезвычайники спасли 17-летнюю жительницу Днепра, которая вечером 19 октября прыгнула с Амурского моста
Фото: ГСЧС

Водолазы быстро подплыли к ней на лодке и вытащили на борт. Во время транспортировки на берег специалисты проводили сердечно-легочную реанимацию.

После этого пострадавшую передали медикам, ее госпитализировали в больницу для дальнейшего лечения.

Днепр (4519) спасение (179) ГСЧС (5171) Днепропетровская область (4587) Днепровский район (182)
Кохання, невдале..... ? Перше?
показать весь комментарий
20.10.2025 00:25 Ответить
Гормональні процеси у тінейджера!!
показать весь комментарий
20.10.2025 01:11 Ответить
Надзвичайники , це з української чи хєр знає з якої?
показать весь комментарий
20.10.2025 00:26 Ответить
це тіпа чєкісти.
показать весь комментарий
20.10.2025 00:36 Ответить
О жадный! Ты не оставил мне ни капли!🥴
показать весь комментарий
20.10.2025 00:30 Ответить
шейкспеар рулить
показать весь комментарий
20.10.2025 05:29 Ответить
От гамно мале.Шоб ти була здорова.
показать весь комментарий
20.10.2025 00:31 Ответить
"Амурський міст" в Дніпрі? Це ж з якого дива? Тільки не згадуйте про грецьку міфологію...
показать весь комментарий
20.10.2025 00:43 Ответить
Там цілий район називають Амуром. Тому й міст - Амурський.
показать весь комментарий
20.10.2025 00:46 Ответить
Амур у перекладі з французької "кохання". Тож, мабуть, "міст закоханих", як у Києві
показать весь комментарий
20.10.2025 03:31 Ответить
Не Кошерно якось виходить, з назвою
показать весь комментарий
20.10.2025 03:32 Ответить
А Амур-Нижньодніпровський район м. Дніпро Вас не дивує? А він офіційно так називається.
Є в цьому районі і народні назви різних його частин - Амур чорнозем, Амур піски, Клинчик і т.д.
показать весь комментарий
20.10.2025 06:08 Ответить
В Дніпрі повно москальських назв. І нікого це не бентежить. Що ж має трапитись щоб мізки українців на місце стали?
показать весь комментарий
20.10.2025 07:31 Ответить
Не переводьте на Венеричний
показать весь комментарий
20.10.2025 09:05 Ответить
Пішла на дурку дівчина під спец,охороною !
показать весь комментарий
20.10.2025 00:43 Ответить
Проклятому гаду семь рубликов дал
И тогда я ему вслед заорал:

"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
показать весь комментарий
20.10.2025 00:49 Ответить
Похмелися.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:33 Ответить
А я б той міст перейменувала. Що це за амурскій мост?
показать весь комментарий
20.10.2025 01:23 Ответить
Дурне теля! Ох і дурне дівчисько, лікувати треба малу
показать весь комментарий
20.10.2025 01:24 Ответить
Водолази швидко підпливли до неї на човні

 "Водолази на човні" = колобок повесился ...
показать весь комментарий
20.10.2025 01:39 Ответить
водолази не пловці на відстань, а пирнальщики
на човнї вони пливуть до місця занурення
чи ви тупа?
показать весь комментарий
20.10.2025 05:30 Ответить
Ви, очевидно, не дайвер.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:12 Ответить
В карти програла?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:38 Ответить
Цей міст ще називають Старим. Він повністю з заліза, окрім опор. Дай Бог, щоб вижила, це може бути Телеграм. Росіяни ведуть молодь до самогубств. Колись це був Синій Кіт.
показать весь комментарий
20.10.2025 09:06 Ответить
 
 