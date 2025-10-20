Чрезвычайники спасли несовершеннолетнюю, которая прыгнула с Амурского моста в Днепре. ФОТО

Чрезвычайники спасли 17-летнюю жительницу Днепра, которая вечером 19 октября прыгнула с Амурского моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, службу спасения вызвали местные жители, которые стали очевидцами происшествия - девушка находилась в воде примерно в 100 метрах от берега.

Водолазы быстро подплыли к ней на лодке и вытащили на борт. Во время транспортировки на берег специалисты проводили сердечно-легочную реанимацию.

После этого пострадавшую передали медикам, ее госпитализировали в больницу для дальнейшего лечения.

