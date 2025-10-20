УКР
На Закарпатті викрито схеми "бізнесу на втечах": 270 організаторів постануть перед судом. ФОТОрепортаж

Упродовж дев’яти місяців 2025 року на Закарпатті викрито понад 270 організаторів і спільників незаконних схем переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

До суду скеровано 174 обвинувальні акти, ще 395 осіб затримано під час спроб втечі за межі України. Сума неправомірної вигоди, на яку розраховували організатори, перевищує 1,6 мільйона доларів США.

За даними прокуратури, цього року судами області вже винесено 18 вироків щодо 20 осіб, ще десятки справ перебувають на розгляді.

Останні вироки:

  • Берегівський район: 23-річний мешканець села Грушово отримав 6 років позбавлення волі за спробу переправити двох чоловіків до Угорщини за 3500–5000 доларів США.

  • Берегівщина: 26-річного місцевого мешканця засуджено до 5 років ув’язнення за організацію незаконного перетину двома чоловіками з Кіровоградщини та Запорізької області.

  • Рахівщина: 33-річна мешканка села Костилівка отримала 5 років позбавлення волі за спробу переправити чотирьох громадян Афганістану до Угорщини.

  • Ужгородщина:

  • мешканець міста Чоп — 7 років ув’язнення за спробу переправлення військовозобов’язаного до Словаччини за 6500 доларів США;
  • уродженець Скадовська — 7 років за організацію нелегального перетину двома чоловіками до Угорщини.

Прокуратура Закарпаття наголошує: кожен факт організації незаконного переправлення ретельно документується, а справи послідовно доводяться до обвинувальних вироків

Читайте: Побили чоловіка біля ТЦК у Києві: двом працівникам поліції повідомили про підозру. ФОТО

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3512) Закарпатська область (2178)
+7
А які гарні кабанчики на фото, оперативники, поліція, прокурори...На фронті б тільки так валили орків, наліво і направо.
Але ні. Потрібно охороняти кордон від ворогів.
20.10.2025 10:51 Відповісти
+5
Незамітно якось скотилися до рівня північної кореї, а я колись думав що такого ніколи не може бути.
20.10.2025 10:30 Відповісти
+5
По перше - дозвіл на перетин кордону військовозобов'язаних мають право видавати тільки структури, уповноважені кварталом95.
По друге - нехер займатись демпінгом.
20.10.2025 10:45 Відповісти
20.10.2025 10:30 Відповісти
Ніт. Ще не докотились.
Трьох громадян https://tsn.ua/tags/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Північної Кореї публічно стратили перед мешканцями села, з якого вони походили, через спробу втечі з країни. Їхні тіла публічно спалили.
20.10.2025 10:39 Відповісти
Так вже страчують прямо на вулиці і то давно
20.10.2025 12:41 Відповісти
Тільки Закарпаття під 300 чуваков. Всі у вишиванках, співали ще не вмерла і дуже кохають із Закарпаття неньку.
20.10.2025 10:32 Відповісти
Я так розумію, що покидьків хвата скрізь, що на Сході, що на на Заході, скрізь, на жаль.
20.10.2025 11:05 Відповісти
а такі ж гарні стартапи були...
20.10.2025 10:37 Відповісти
І єта без налогов...
Живьом)
20.10.2025 10:38 Відповісти
Ці «бізнесмени» заброньовані, як і з Урядового кварталу, цілеспрямовано та системно, нанесли шкоди Національним інтересам та безпеці України, працюючи на користь ******!!
«Портновські» та шурма з шуфричем, даниловим-умеровим і дубілєтом-гончаруком, цьому сприяли, своєю бездіяльністю!!
20.10.2025 10:39 Відповісти
270 чоловік то невеликий батальйон .
20.10.2025 10:44 Відповісти
20.10.2025 10:51 Відповісти
20.10.2025 10:45 Відповісти
Дотепнику ти,наш!
20.10.2025 10:55 Відповісти
В тебе є якась інша інформація? Тоді заткни """ло.
20.10.2025 10:57 Відповісти
20.10.2025 11:01 Відповісти
Ти чого хамиш,здроч собачача?
20.10.2025 11:57 Відповісти
Я мав на увазі - заткни піддувало. А ти що подумав?
20.10.2025 12:16 Відповісти
Всім би такий демпінг.
А он пенсія пенсіонерам піднялася за квартал на 26 грн.
20.10.2025 11:15 Відповісти
А чому перед владою? Перед тисячами загиблих героїв,що на відміну від бидла та свинопасів, віддали своє життя,щоб отака наволоч, відносно спокійно жила
20.10.2025 10:59 Відповісти
Нічого не потрібно створювати. Все вже давно створене і працює.
20.10.2025 11:00 Відповісти
Ні, їх краще на уранові копальні під Жовті Води, хай добувають уран для нашої ядерки. А на фронті вони або втечуть, або ще яку пакость влаштують
20.10.2025 11:10 Відповісти
хто небезпечніший, диванний ухилянт чи дезертир зі зброєю?
20.10.2025 11:00 Відповісти
чекайте, а як так Цензор пише про "незаконні схеми" - а яким ЗАКОНОМ заборонено виїзжати - яким ??? У нас є постанова КМУ - яка каже про перелік категорій військовозобовязаних кому ДОЗВОЛЕНО (типу точно) виїзд - проте жодного слово про ЗАБОРОНУ там теж не має ....тобто якщо схема і чомусь протирічить то вона типу "непостановна схема" - проте постанова має нижчу силу за Закон тим паче Конституцію - а в Конституції право на вільне пересування - є ОСНОВНИМ.... і може бути обмежене лише ЗАКОНОМ.... Закону який забороняє виїзд закордон - не має.....
20.10.2025 11:35 Відповісти
Конституція не може бути обмежена законом. Конституція України має пряму дію, що означає, що її норми застосовуються безпосередньо, незалежно від існування чи відсутності відповідних законів та інших нормативно-правових актів. Суди зобов'язані застосовувати Конституцію як акт прямої дії, якщо закон суперечить їй, або якщо правовідносини не врегульовані законом, а відповідний акт суперечить Конституції.
20.10.2025 12:19 Відповісти
 
 