На Закарпатті викрито схеми "бізнесу на втечах": 270 організаторів постануть перед судом. ФОТОрепортаж

Упродовж дев’яти місяців 2025 року на Закарпатті викрито понад 270 організаторів і спільників незаконних схем переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

До суду скеровано 174 обвинувальні акти, ще 395 осіб затримано під час спроб втечі за межі України. Сума неправомірної вигоди, на яку розраховували організатори, перевищує 1,6 мільйона доларів США.

За даними прокуратури, цього року судами області вже винесено 18 вироків щодо 20 осіб, ще десятки справ перебувають на розгляді.

Останні вироки:

Берегівський район: 23-річний мешканець села Грушово отримав 6 років позбавлення волі за спробу переправити двох чоловіків до Угорщини за 3500–5000 доларів США.

Берегівщина: 26-річного місцевого мешканця засуджено до 5 років ув’язнення за організацію незаконного перетину двома чоловіками з Кіровоградщини та Запорізької області.

Рахівщина: 33-річна мешканка села Костилівка отримала 5 років позбавлення волі за спробу переправити чотирьох громадян Афганістану до Угорщини.

Ужгородщина:

мешканець міста Чоп — 7 років ув’язнення за спробу переправлення військовозобов’язаного до Словаччини за 6500 доларів США;

уродженець Скадовська — 7 років за організацію нелегального перетину двома чоловіками до Угорщини.

Прокуратура Закарпаття наголошує: кожен факт організації незаконного переправлення ретельно документується, а справи послідовно доводяться до обвинувальних вироків

