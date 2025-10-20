РУС
На Закарпатье разоблачены схемы "бизнеса на побегах": 270 организаторов предстанут перед судом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение девяти месяцев 2025 года на Закарпатье разоблачены более 270 организаторов и сообщников незаконных схем переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

В суд направлено 174 обвинительных акта, еще 395 человек задержаны при попытках побега за пределы Украины. Сумма неправомерной выгоды, на которую рассчитывали организаторы, превышает 1,6 миллиона долларов США.

По данным прокуратуры, в этом году судами области уже вынесено 18 приговоров в отношении 20 человек, еще десятки дел находятся на рассмотрении.

Последние приговоры:

  • Береговский район: 23-летний житель села Грушово получил 6 лет лишения свободы за попытку переправить двух мужчин в Венгрию за 3500-5000 долларов США.

  • Береговский район: 26-летний местный житель приговорен к 5 годам заключения за организацию незаконного пересечения двумя мужчинами из Кировоградской и Запорожской областей.

  • Раховский район: 33-летняя жительница села Костылевка получила 5 лет лишения свободы за попытку переправить четырех граждан Афганистана в Венгрию.

  • Ужгородщина:

  • житель города Чоп - 7 лет заключения за попытку переправки военнообязанного в Словакию за 6500 долларов США;
  • уроженец Скадовска - 7 лет за организацию нелегального пересечения двумя мужчинами в Венгрию.

Прокуратура Закарпатья отмечает: каждый факт организации незаконной переправки тщательно документируется, а дела последовательно доводятся до обвинительных приговоров

Офис Генпрокурора (2711) Закарпатская область (2695)
+6
А які гарні кабанчики на фото, оперативники, поліція, прокурори...На фронті б тільки так валили орків, наліво і направо.
Але ні. Потрібно охороняти кордон від ворогів.
20.10.2025 10:51 Ответить
+4
Незамітно якось скотилися до рівня північної кореї, а я колись думав що такого ніколи не може бути.
20.10.2025 10:30 Ответить
+4
По перше - дозвіл на перетин кордону військовозобов'язаних мають право видавати тільки структури, уповноважені кварталом95.
По друге - нехер займатись демпінгом.
20.10.2025 10:45 Ответить
Незамітно якось скотилися до рівня північної кореї, а я колись думав що такого ніколи не може бути.
20.10.2025 10:30 Ответить
Ніт. Ще не докотились.
Трьох громадян https://tsn.ua/tags/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Північної Кореї публічно стратили перед мешканцями села, з якого вони походили, через спробу втечі з країни. Їхні тіла публічно спалили.
20.10.2025 10:39 Ответить
Тільки Закарпаття під 300 чуваков. Всі у вишиванках, співали ще не вмерла і дуже кохають із Закарпаття неньку.
20.10.2025 10:32 Ответить
Я так розумію, що покидьків хвата скрізь, що на Сході, що на на Заході, скрізь, на жаль.
20.10.2025 11:05 Ответить
а такі ж гарні стартапи були...
20.10.2025 10:37 Ответить
І єта без налогов...
Живьом)
20.10.2025 10:38 Ответить
Ці «бізнесмени» заброньовані, як і з Урядового кварталу, цілеспрямовано та системно, нанесли шкоди Національним інтересам та безпеці України, працюючи на користь ******!!
«Портновські» та шурма з шуфричем, даниловим-умеровим і дубілєтом-гончаруком, цьому сприяли, своєю бездіяльністю!!
20.10.2025 10:39 Ответить
270 чоловік то невеликий батальйон .
20.10.2025 10:44 Ответить
А які гарні кабанчики на фото, оперативники, поліція, прокурори...На фронті б тільки так валили орків, наліво і направо.
Але ні. Потрібно охороняти кордон від ворогів.
20.10.2025 10:51 Ответить
По перше - дозвіл на перетин кордону військовозобов'язаних мають право видавати тільки структури, уповноважені кварталом95.
По друге - нехер займатись демпінгом.
20.10.2025 10:45 Ответить
Дотепнику ти,наш!
20.10.2025 10:55 Ответить
В тебе є якась інша інформація? Тоді заткни """ло.
20.10.2025 10:57 Ответить
20.10.2025 11:01 Ответить
Ти чого хамиш,здроч собачача?
20.10.2025 11:57 Ответить
Я мав на увазі - заткни піддувало. А ти що подумав?
20.10.2025 12:16 Ответить
Всім би такий демпінг.
А он пенсія пенсіонерам піднялася за квартал на 26 грн.
20.10.2025 11:15 Ответить
А чому перед владою? Перед тисячами загиблих героїв,що на відміну від бидла та свинопасів, віддали своє життя,щоб отака наволоч, відносно спокійно жила
20.10.2025 10:59 Ответить
Нічого не потрібно створювати. Все вже давно створене і працює.
20.10.2025 11:00 Ответить
Ні, їх краще на уранові копальні під Жовті Води, хай добувають уран для нашої ядерки. А на фронті вони або втечуть, або ще яку пакость влаштують
20.10.2025 11:10 Ответить
хто небезпечніший, диванний ухилянт чи дезертир зі зброєю?
20.10.2025 11:00 Ответить
чекайте, а як так Цензор пише про "незаконні схеми" - а яким ЗАКОНОМ заборонено виїзжати - яким ??? У нас є постанова КМУ - яка каже про перелік категорій військовозобовязаних кому ДОЗВОЛЕНО (типу точно) виїзд - проте жодного слово про ЗАБОРОНУ там теж не має ....тобто якщо схема і чомусь протирічить то вона типу "непостановна схема" - проте постанова має нижчу силу за Закон тим паче Конституцію - а в Конституції право на вільне пересування - є ОСНОВНИМ.... і може бути обмежене лише ЗАКОНОМ.... Закону який забороняє виїзд закордон - не має.....
20.10.2025 11:35 Ответить
Конституція не може бути обмежена законом. Конституція України має пряму дію, що означає, що її норми застосовуються безпосередньо, незалежно від існування чи відсутності відповідних законів та інших нормативно-правових актів. Суди зобов'язані застосовувати Конституцію як акт прямої дії, якщо закон суперечить їй, або якщо правовідносини не врегульовані законом, а відповідний акт суперечить Конституції.
20.10.2025 12:19 Ответить
 
 