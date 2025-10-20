На Закарпатье разоблачены схемы "бизнеса на побегах": 270 организаторов предстанут перед судом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение девяти месяцев 2025 года на Закарпатье разоблачены более 270 организаторов и сообщников незаконных схем переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

В суд направлено 174 обвинительных акта, еще 395 человек задержаны при попытках побега за пределы Украины. Сумма неправомерной выгоды, на которую рассчитывали организаторы, превышает 1,6 миллиона долларов США.

По данным прокуратуры, в этом году судами области уже вынесено 18 приговоров в отношении 20 человек, еще десятки дел находятся на рассмотрении.

Последние приговоры:

Береговский район: 23-летний житель села Грушово получил 6 лет лишения свободы за попытку переправить двух мужчин в Венгрию за 3500-5000 долларов США.

Береговский район: 26-летний местный житель приговорен к 5 годам заключения за организацию незаконного пересечения двумя мужчинами из Кировоградской и Запорожской областей.

Раховский район: 33-летняя жительница села Костылевка получила 5 лет лишения свободы за попытку переправить четырех граждан Афганистана в Венгрию.

Ужгородщина:

житель города Чоп - 7 лет заключения за попытку переправки военнообязанного в Словакию за 6500 долларов США;

уроженец Скадовска - 7 лет за организацию нелегального пересечения двумя мужчинами в Венгрию.

Прокуратура Закарпатья отмечает: каждый факт организации незаконной переправки тщательно документируется, а дела последовательно доводятся до обвинительных приговоров

