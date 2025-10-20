Намагалися втекти до ЄС у "кікіморах": на Житомирщині затримано двох киян, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Двох жителів Києва, які планували незаконно перетнути державний кордон та потрапити до однієї з країн Євросоюзу, викрили прикордонники на Житомирщині.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, підозрілих осіб виявили за допомогою технічних засобів спостереження. Під час переслідування прикордонники затримали двох чоловіків у маскувальних костюмах типу "кікімора", які сподівались залишитися непоміченими.
Порушниками виявилися мешканці Києва 1993 та 1995 років народження. Вони мали намір незаконно перетнути держкордон.
За фактом правопорушення розпочато провадження за статтею про порушення прикордонного законодавства, остаточне рішення ухвалить суд. Також прикордонники інформували правоохоронні органи для встановлення можливих співучасників.
