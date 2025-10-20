УКР
Намагалися втекти до ЄС у "кікіморах": на Житомирщині затримано двох киян, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Двох жителів Києва, які планували незаконно перетнути державний кордон та потрапити до однієї з країн Євросоюзу, викрили прикордонники на Житомирщині.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрілих осіб виявили за допомогою технічних засобів спостереження. Під час переслідування прикордонники затримали двох чоловіків у маскувальних костюмах типу "кікімора", які сподівались залишитися непоміченими.

Порушниками виявилися мешканці Києва 1993 та 1995 років народження. Вони мали намір незаконно перетнути держкордон.

На кордоні затримали двох киян у "кікіморах"

За фактом правопорушення розпочато провадження за статтею про порушення прикордонного законодавства, остаточне рішення ухвалить суд. Також прикордонники інформували правоохоронні органи для встановлення можливих співучасників.

Топ коментарі
+7
А в якому місці Житомирська область межує з ЄС?))) Чи вони через пів країни в кікіморах мали пройти?
20.10.2025 17:25 Відповісти
+6
А "втікачі" з європейської демократичної країни помітно схудли у порівнянні з героїчними охоронцями кордону на Житомирщині.
20.10.2025 17:27 Відповісти
+4
Ну от... І форму видавать не треба - уже готові до служби...
20.10.2025 17:27 Відповісти
Через картофельную рашку.
20.10.2025 17:39 Відповісти
ну, про ЄС - це версія Держкордонслужби. А у яку країну вони шли, про те слідчий узнає. Але це не точно.
20.10.2025 18:04 Відповісти
гриби збирали, але продовжать завтра їх збирати вже на полігоні в якомусь навчальному центрі.
20.10.2025 18:20 Відповісти
До кацапів тікали наші хлопці , щоби потім воювати проти
України , мабуть!!
20.10.2025 17:26 Відповісти
Ідіот. До яких кацапів? В європу тікали.
20.10.2025 17:45 Відповісти
Готові розвідники і вже екіпіровані .
20.10.2025 17:29 Відповісти
це спєцура. Вони з ПНБ йдуть.
20.10.2025 17:34 Відповісти
В кінці мого допису стоїть така ось "бяка" " " , що вона ознвчає?
20.10.2025 17:43 Відповісти
Означає, що Ви не знаєте хто є Urs.
20.10.2025 17:46 Відповісти
Таки давненько взнав. Бачу, що й ви мали "неоціненний" досвід знайомства з цим ... ?
20.10.2025 17:48 Відповісти
Так. Занадто великий. Більше ніж треба.
20.10.2025 17:50 Відповісти
Так, є тут на форумі "індивіди", которі наче великі надокучливі мухи в'ються над головами дописувачів, чекаючи на чиюсь необачність. Потім - ляп - сіла і впилась своїм хоботком в тіло жертви. Далі процес смакування і вампірське задоволення.
20.10.2025 17:55 Відповісти
Дякую. Мені фантазії, щоб зобразити це так художньо, не вистачило.
Але там ще дещо особисте було. І є. Він бажає мені смерті. Але то таке. Вплинути на це він всеодно не зможе.
20.10.2025 18:03 Відповісти
Ого! Так далеко зайшло?!
20.10.2025 18:13 Відповісти
Я б розповів, ала воно стукане, як "діди" заповідали, і мене знову викинуть звідси. Боюсь що я вже сказав зайве і викинуть що так що так. Але маю надію.
20.10.2025 18:16 Відповісти
вона. означає "закадровий сміх". Це для ідіотів, яким треба позначати в якому місці сміятись.
20.10.2025 18:06 Відповісти
хєрасе маєте власних поціновувачів пнб
20.10.2025 18:12 Відповісти
От я для вас і позначив. Можете сміятись.
20.10.2025 18:12 Відповісти
20.10.2025 17:44 Відповісти
Але ж істоти мають право голосувати. Потрібно таки редагувати законодавство про виборче право.
20.10.2025 17:34 Відповісти
Через пару днів в сзч і на нову спробу. Але вже з новеньким спорядженням. Дуже ефективна держава
20.10.2025 17:36 Відповісти
Зазвичай першими сйобують особи ромської зовнішності. Але, після того, як отримають на складі баул з речами.))) Другими ті, кого запакували при спробі перетину кордону. Далі, всі решта.(спостереження під час проходження БЗВП)
20.10.2025 17:45 Відповісти
Крайне глупо вылавливать народ который не хочет воевать, толку от них на фронте не будет от слова вообще а вот беды там они могут натворить выше крыши. Мотивация нужна, очень крутая материальная мотивация а мотивированные патриоты и так воюют.
20.10.2025 17:42 Відповісти
Житомир межує з ЄС? Оце відкриття!
20.10.2025 17:46 Відповісти
Для декого, все що знаходиться далі Жмеринки, являється, якщо не Ріо-де-Жанейро, то ЄС - точно!
20.10.2025 18:18 Відповісти
ипаный гулаг
20.10.2025 18:17 Відповісти
У вас на підоросії? Так, саме так. Не просто ГУЛАГ, а іпанутий.
20.10.2025 18:21 Відповісти
 
 