РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8743 посетителя онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 894 33

Пытались бежать в ЕС в "кикиморах": на Житомирщине задержаны два киевлянина, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Двух жителей Киева, которые планировали незаконно пересечь государственную границу и попасть в одну из стран Евросоюза, разоблачили пограничники на Житомирщине.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозрительных лиц обнаружили с помощью технических средств наблюдения. Во время преследования пограничники задержали двух мужчин в маскировочных костюмах типа "кикиморы", которые надеялись остаться незамеченными.

Нарушителями оказались жители Киева 1993 и 1995 годов рождения. Они намеревались незаконно пересечь госграницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье разоблачены схемы "бизнеса на побегах": 270 организаторов предстанут перед судом. ФОТОрепортаж

На границе задержали двух киевлян в "кікіморах"

По факту правонарушения начато производство по статье о нарушении пограничного законодательства, окончательное решение примет суд. Также пограничники информировали правоохранительные органы для установления возможных соучастников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Госпогранслужба (6937) уклонисты (1146) Житомирская область (1446)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А в якому місці Житомирська область межує з ЄС?))) Чи вони через пів країни в кікіморах мали пройти?
показать весь комментарий
20.10.2025 17:25 Ответить
+7
Ну от... І форму видавать не треба - уже готові до служби...
показать весь комментарий
20.10.2025 17:27 Ответить
+7
А "втікачі" з європейської демократичної країни помітно схудли у порівнянні з героїчними охоронцями кордону на Житомирщині.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в якому місці Житомирська область межує з ЄС?))) Чи вони через пів країни в кікіморах мали пройти?
показать весь комментарий
20.10.2025 17:25 Ответить
Через картофельную рашку.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:39 Ответить
ну, про ЄС - це версія Держкордонслужби. А у яку країну вони шли, про те слідчий узнає. Але це не точно.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:04 Ответить
гриби збирали, але продовжать завтра їх збирати вже на полігоні в якомусь навчальному центрі.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:20 Ответить
До кацапів тікали наші хлопці , щоби потім воювати проти
України , мабуть!!
показать весь комментарий
20.10.2025 17:26 Ответить
Ідіот. До яких кацапів? В європу тікали.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:45 Ответить
Яким чином? Житомирщина межує тільки з бульбашами.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:24 Ответить
Ну от... І форму видавать не треба - уже готові до служби...
показать весь комментарий
20.10.2025 17:27 Ответить
А "втікачі" з європейської демократичної країни помітно схудли у порівнянні з героїчними охоронцями кордону на Житомирщині.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:27 Ответить
Готові розвідники і вже екіпіровані .
показать весь комментарий
20.10.2025 17:29 Ответить
це спєцура. Вони з ПНБ йдуть.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:34 Ответить
В кінці мого допису стоїть така ось "бяка" " " , що вона ознвчає?
показать весь комментарий
20.10.2025 17:43 Ответить
Означає, що Ви не знаєте хто є Urs.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:46 Ответить
Таки давненько взнав. Бачу, що й ви мали "неоціненний" досвід знайомства з цим ... ?
показать весь комментарий
20.10.2025 17:48 Ответить
Так. Занадто великий. Більше ніж треба.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:50 Ответить
Так, є тут на форумі "індивіди", которі наче великі надокучливі мухи в'ються над головами дописувачів, чекаючи на чиюсь необачність. Потім - ляп - сіла і впилась своїм хоботком в тіло жертви. Далі процес смакування і вампірське задоволення.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:55 Ответить
Дякую. Мені фантазії, щоб зобразити це так художньо, не вистачило.
Але там ще дещо особисте було. І є. Він бажає мені смерті. Але то таке. Вплинути на це він всеодно не зможе.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:03 Ответить
Ого! Так далеко зайшло?!
показать весь комментарий
20.10.2025 18:13 Ответить
Я б розповів, ала воно стукане, як "діди" заповідали, і мене знову викинуть звідси. Боюсь що я вже сказав зайве і викинуть що так що так. Але маю надію.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:16 Ответить
так, тут на форумі є індивіди, яких модерація деактивує кожний місяць, і цей сьогодняшній "свіжачок" Aron Mak, який сциться вдень вийти до маркету за хлібом, бо йому треба ще чотирнадцять років пересидіти до 60, раніше був під ніками Найгун Надвід, Sirion, Ling Steor, Weard Ead, Neustrius, Цанг Лінг..... Це місцевий орумни захисник корупціонерів з СН вважає, що всі бажають його смерті, і зазвичай хворобливо реагує на коментарі під новинами про ТЦК і про подорожуючих лісами через кордон. То чи потрібен Вам такий "одобрямс"?
показать весь комментарий
20.10.2025 18:28 Ответить
вона. означає "закадровий сміх". Це для ідіотів, яким треба позначати в якому місці сміятись.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:06 Ответить
хєрасе маєте власних поціновувачів пнб
показать весь комментарий
20.10.2025 18:12 Ответить
От я для вас і позначив. Можете сміятись.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:12 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 17:44 Ответить
Але ж істоти мають право голосувати. Потрібно таки редагувати законодавство про виборче право.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:34 Ответить
Через пару днів в сзч і на нову спробу. Але вже з новеньким спорядженням. Дуже ефективна держава
показать весь комментарий
20.10.2025 17:36 Ответить
Зазвичай першими сйобують особи ромської зовнішності. Але, після того, як отримають на складі баул з речами.))) Другими ті, кого запакували при спробі перетину кордону. Далі, всі решта.(спостереження під час проходження БЗВП)
показать весь комментарий
20.10.2025 17:45 Ответить
Крайне глупо вылавливать народ который не хочет воевать, толку от них на фронте не будет от слова вообще а вот беды там они могут натворить выше крыши. Мотивация нужна, очень крутая материальная мотивация а мотивированные патриоты и так воюют.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:42 Ответить
Житомир межує з ЄС? Оце відкриття!
показать весь комментарий
20.10.2025 17:46 Ответить
Для декого, все що знаходиться далі Жмеринки, являється, якщо не Ріо-де-Жанейро, то ЄС - точно!
показать весь комментарий
20.10.2025 18:18 Ответить
ипаный гулаг
показать весь комментарий
20.10.2025 18:17 Ответить
У вас на підоросії? Так, саме так. Не просто ГУЛАГ, а іпанутий.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:21 Ответить
Сідєлєц???))
показать весь комментарий
20.10.2025 18:24 Ответить
 
 