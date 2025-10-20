Пытались бежать в ЕС в "кикиморах": на Житомирщине задержаны два киевлянина, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Двух жителей Киева, которые планировали незаконно пересечь государственную границу и попасть в одну из стран Евросоюза, разоблачили пограничники на Житомирщине.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, подозрительных лиц обнаружили с помощью технических средств наблюдения. Во время преследования пограничники задержали двух мужчин в маскировочных костюмах типа "кикиморы", которые надеялись остаться незамеченными.
Нарушителями оказались жители Киева 1993 и 1995 годов рождения. Они намеревались незаконно пересечь госграницу.
По факту правонарушения начато производство по статье о нарушении пограничного законодательства, окончательное решение примет суд. Также пограничники информировали правоохранительные органы для установления возможных соучастников.
