УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9313 відвідувачів онлайн
Новини Фото Справи проти окупантів у Росії
373 0

Задокументовано злочини РФ проти цивільних і полонених на Чернігівщині, Донеччині та в Лимані. ФОТО

Прокуратура продовжує документувати злочини російських військових і їхніх пособників проти цивільного населення та полонених.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Прокурори системно фіксують порушення міжнародного гуманітарного права з боку військових РФ та представників окупаційних адміністрацій.

  • На Чернігівщині — російському військовому повідомлено про підозру у відкритті вогню по беззбройних мирних жителях. Один із потерпілих зазнав тяжких поранень.
  • На Донеччині — до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох так званих "наглядачів" і псевдовоєнкома "ДНР". Вони катували українських полонених та примусово мобілізували місцевих мешканців до збройних формувань РФ.
  • У Лимані — настоятелю місцевого храму заочно повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. Слідство встановило, що під час окупації він дозволив розміщувати у храмі російських військових і техніку.

Усі підозрювані наразі переховуються від правосуддя. Їм загрожує до 12 років ув’язнення

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

генпрокурор

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столичні поліцейські викрили схему привласнення тютюнових виробів на понад 128 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (9876) Офіс Генпрокурора (3515) Харківська область (1780) Чернігівська область (1137) Чугуївський район (241) Лиман (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 