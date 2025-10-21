Задокументовано злочини РФ проти цивільних і полонених на Чернігівщині, Донеччині та в Лимані. ФОТО

Прокуратура продовжує документувати злочини російських військових і їхніх пособників проти цивільного населення та полонених.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Прокурори системно фіксують порушення міжнародного гуманітарного права з боку військових РФ та представників окупаційних адміністрацій.

На Чернігівщині — російському військовому повідомлено про підозру у відкритті вогню по беззбройних мирних жителях. Один із потерпілих зазнав тяжких поранень.

На Донеччині — до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох так званих "наглядачів" і псевдовоєнкома "ДНР". Вони катували українських полонених та примусово мобілізували місцевих мешканців до збройних формувань РФ.

У Лимані — настоятелю місцевого храму заочно повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. Слідство встановило, що під час окупації він дозволив розміщувати у храмі російських військових і техніку.

Усі підозрювані наразі переховуються від правосуддя. Їм загрожує до 12 років ув’язнення

