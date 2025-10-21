РУС
Задокументированы преступления РФ против гражданских лиц и пленных на Черниговщине, Донетчине и в Лимане. ФОТО

Прокуратура продолжает документировать преступления российских военных и их пособников против гражданского населения и пленных.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры системно фиксируют нарушения международного гуманитарного права со стороны военных РФ и представителей оккупационных администраций.

  • На Черниговщине - российскому военному сообщено о подозрении в открытии огня по безоружным мирным жителям. Один из пострадавших получил тяжелые ранения.
  • В Донецкой области - в суд направлен обвинительный акт в отношении двух так называемых "надзирателей" и псевдовоенкома "ДНР". Они пытали украинских пленных и принудительно мобилизовали местных жителей в вооруженные формирования РФ.
  • В Лимане - настоятелю местного храма заочно сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами. Следствие установило, что во время оккупации он позволил размещать в храме российских военных и технику.

Все подозреваемые пока скрываются от правосудия. Им грозит до 12 лет заключения

