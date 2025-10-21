УКР
Переправлення ухилянтів: на Львівщині викрито схему, організовану військовим, який пішов у СЗЧ та розшукувався, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині міжвідомча група правоохоронців ліквідувала канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-румунський кордон.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатором схеми виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби та перебував у розшуку. Його спільниками були двоє жителів Закарпаття.

Зловмисники планували переправити двох військовозобов’язаних через кордон поза пунктами пропуску в гірській місцевості за 15 тисяч доларів США. Під час спроби реалізувати план їх затримали.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили 12 тисяч доларів, понад 150 тисяч гривень, два автомобілі, телефони та записи оборудок. Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Журналюги називайте все своїми іменами, не військовий а дезертир. Зрівнючи військових які життя кладуть за Батьківщину з дезиртирами ви нівелюєте їх подвиг, принижуєте і зрівнюєте зі злочинцями. Це вказівка ницої влади чи кремлівських кураторів?
показати весь коментар
21.10.2025 16:03 Відповісти
Дизертирів треба ловити, судити і буде безкоштовна робоча сила на відновлення Україгни. Років по 10-12 буде нормально.
показати весь коментар
21.10.2025 16:44 Відповісти
 
 