Переправка уклонистов: во Львовской области раскрыта схема, организованная военным, который ушел в СОЧ и разыскивался, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине межведомственная группа правоохранителей ликвидировала канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-румынскую границу.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, организатором схемы оказался действующий военнослужащий ВСУ, который самовольно оставил место службы и находился в розыске. Его сообщниками были двое жителей Закарпатья.

Злоумышленники планировали переправить двух военнообязанных через границу вне пунктов пропуска в горной местности за 15 тысяч долларов США. Во время попытки реализовать план их задержали.

Во время обысков у подозреваемых изъяли 12 тысяч долларов, более 150 тысяч гривен, два автомобиля, телефоны и записи сделок. Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Им грозит до девяти лет заключения.

