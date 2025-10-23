Ексголова КРАІЛ Рудий побив працівника СІЗО: йому повідомили про ще одну підозру. ФОТО

Колишньому голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому повідомили про нову підозру - у завданні тілесних ушкоджень працівнику СІЗО.

Побиття в СІЗО

Наразі ексчиновник перебуває під варто у "Київському слідчому ізоляторі" в рамках кримінального провадження, у якому він підозрюється у сприянні діяльності російського онлайн-казино на території України, незаконному зберіганні наркотичних засобів і зброї.

За даними прокуратури, працівники СІЗО помітили, що Рудий має у камері мобільний телефон та прийшли з обшуком.

"Не бажаючи віддавати телефон, він спочатку вихопив відеореєстратор правоохоронця, а потім почав наносити руками та головою удари по обличчю працівника СІЗО. Його дії припинили працівники ізолятора та інший ув’язнений. В результаті нападу майор внутрішньої служби ДУ "Київський слідчий ізолятор" отримав легкі тілесні ушкодження", - розповіли в прокуратурі.

Так, тепер Рудому повідомили про підозру у вчиненні умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Справа Рудого

Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах.

Нагадується також, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ та нардепа Олексія Гончаренка писав, що ДБР затримало очільника КРАІЛ Рудого. Його підозрюють у пособництві РФ.

