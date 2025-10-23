Экс-глава КРАИЛ Рудый избил работника СИЗО: ему сообщили о еще одном подозрении. ФОТО

Бывшему председателю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивану Рудому сообщили о новом подозрении - в нанесении телесных повреждений работнику СИЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Избиение в СИЗО

Сейчас экс-чиновник находится под стоит в "Киевском следственном изоляторе" в рамках уголовного производства, в котором он подозревается в содействии деятельности российского онлайн-казино на территории Украины, незаконном хранении наркотических средств и оружия.

По данным прокуратуры, работники СИЗО заметили, что Рудый имеет в камере мобильный телефон и пришли с обыском.

"Не желая отдавать телефон, он сначала выхватил видеорегистратор правоохранителя, а затем начал наносить руками и головой удары по лицу работника СИЗО. Его действия прекратили работники изолятора и другой заключенный. В результате нападения майор внутренней службы ГУ "Киевский следственный изолятор" получил легкие телесные повреждения", - рассказали в прокуратуре.

Так, теперь Рудому сообщили о подозрении в совершении умышленного причинения телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Дело Рудого

Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство - кокаин в крупных размерах.

Напоминается также, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ и нардепа Алексея Гончаренко писал, что ГБР задержало главу КРАИЛ Рудого. Его подозревают в пособничестве РФ.

