Атака РФ на Херсон: кількість загиблих зросла до трьох. Постраждалих вже 22, серед них - троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі війська РФ атакували Херсон ударними дронами, зранку вдарили з артилерії по Корабельному району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

Російські загарбники вночі поцілили безпілотником у багатоповерхівку у Корабельному районі міста. Внаслідок атаки дістали поранення 80-річна жінка та 52-річний чоловік. Лікарі діагностували в них вибухові травми та термічні опіки, потерпілих доставлено до лікарні.

Атака дронами по цивільних

Близько 6:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на херсонця у Дніпровському районі. 59-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення черевної стінки.

Нині він - у лікарні під наглядом медиків.

Обстріл з артилерії Корабельного району

Близько 7:30 російські військові вдарили з артилерії по Корабельному району Херсона. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Аварійно-рятувальні бригади вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілів

Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя.

Ще п'ятьох постраждалих - жінок 64, 78, 60 років та чоловіків 65 та 41 років - доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих. 66-річний чоловік та 61-річна жінка дістали вибухові та черепно-мозкові травми й контузії. У потерпілого також - уламкове поранення спини.

По меддопомогу також звернулась також 61-річна херсонка, котра потрапила під обстріл у Корабельному районі. У жінки діагностували мінно-вибухову травму, а також пошкодження ока. Медики надають їм необхідну допомогу.

Кількість постраждалих у Херсоні зросла до 13. До лікарні шпиталізували 60-річну жінку. В неї — мінно-вибухова травма та поранення плеча. Також з мінно-вибуховою травмою та контузією до лікарні доправили ще одну жительку Херсону. 65-річна жінка потрапила під ворожі удари у Корабельному районі. В момент ворожої атаки вона перебувала в авто.

Згодом стало відомом, що до лікарні доправили ще двох постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу Корабельного району. 50-річний чоловік та 48-річна жінка дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Нині медики їх дообстежують.

Зранку стало відомо про жертву російського обстрілу.

"Внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району загинула херсонка. Жінка дістала поранення, несумісні з життям", - повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

До 14 збільшилась кількість поранених внаслідок масованого ворожого обстрілу Корабельного району близько 7.20. 31-річний херсонець дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення. Медики надали постраждалому допомогу на місці. В момент удару окупантів він був на вулиці.

Станом на 10:30 відомо про загибель трьох жінок, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

Станом на 12:00 відомо, що кількість постраждалих збільшилась до 21.

За інформацією начальника ОВА Ярослава Шанька, через ворожий обстріл Корабельного району зранку постраждали ще двоє дітей.

"Дівчата 15 і 17 років дістали контузії та мінно-вибухові травми. Молодша з них на момент атаки окупантів була у квартирі, старша дівчина — на вулиці",- йдеться в повідомленні.

Шанько зазначив, що обох потерпілих ушпиталили.

Також медична допомога знадобилась 27-річній херсонці, яка була в квартирі під час ранкового обстрілу Корабельного району з боку російських окупантів. У жінки - контузія та мінно-вибухова травма. Лікуватиметься вона амбулаторно.

У 58-річної жінки та чоловіка 36 років контузії та мінно-вибухові травми. Їм надана необхідна медична допомога. Далі потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

Ще двоє постраждалих під час ранкового обстрілу ворогом Корабельного району звернулись до медиків у сусідній Білозерці по допомогу. Жінки 61 і 62 років дістали мінно-вибухові травми та струс головного мозку. Наразі обох потерпілих ушпиталено.

О 12:41 стало відомо про ще одного постраждалого: 83-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали йому допомогу на місці. Потерпілий під час ворожого удару був у будинку.













Наслідки ворожих ударів за добу

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Ромашкове, Зорівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Інгулець, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоолександрівка, Золота Балка, Осокорівка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Дудчани, Львове, Одрадокам'янка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні підприємства та автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення.

