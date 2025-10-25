Доба на Херсонщині: двоє загиблих, понад 30 поранених, пошкоджено багато будинків. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 24 жовтня, російські загарбники обстрілювали деокуповану територію Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, масовано атакували безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Жертви та руйнування

Як зазначається, внаслідок ударів двоє цивільних загинули та 33 отримали поранення. Також у результаті ворожих влучань пошкоджень зазнали 29 багатоквартирних будинків і 63 приватні домоволодіння, 10 цивільних транспортних засобів, два автомобілі "швидкої допомоги", адміністративна будівля, два пасажирські автобуси, автомобіль банківської установи, тролейбус, службовий автомобіль поліції, пункт екстреної медичної допомоги, тролейбусне депо.





















Також читайте: Рашисти вбили начальницю відділення "Укрпошти" в Херсоні Карину Дементій

Куди бив ворог?

За даними ОВА, під ворожим прицілом перебували обласний центр, Садове, Придніпровське, Антонівка, Кізомис, Софіївка, Олександрівка, Білозерка, Комишани, Берислав, Новорайськ, Новокаїри, Веселе, Козацьке, Бургунка, Львове, Тягинка, Одрадокам’янка, Ольгівка.

Обстріли Херсона

На світанку оператор російського БпЛА у мікрорайоні "ХБК" скинув боєприпас поруч із 59-річним чоловіком. У результаті вибуху він отримав осколкове поранення живота та вибухову травму.

Вранці російські війська обстріляли житловий сектор мікрорайону "Шуменський" із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів загинули двоє жінок, ще 28 цивільних, серед них троє дітей віком 15, 16 та 17 років, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також пошкоджені 27 багатоквартирних та 59 приватних будинків, дев’ять цивільних автомобілів, службовий автомобіль поліції, дві карети екстреної медичної допомоги, два маршрутні автобуси, тролейбус, пункт екстреної медичної допомоги.

У Дніпровському районі 57-річний чоловік отримав контузію через ворожий артилерійський обстріл.

У мікрорайоні "Житлоселище" та в Дніпровському районі два багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень після влучань у них російських FPV-дронів. У мікрорайоні "ХБК" ворожий БпЛА пошкодив приватний будинок, а в Новокаїрах – адміністративну будівлю.

Читайте: Атака РФ на Херсон: кількість загиблих зросла до трьох. Постраждалих вже 22, серед них - троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Удари по області

Також дрони-камікадзе росіяни застосували по автомобілю банківської установи та ще одному цивільному транспортному засобу, які рухалися по автодорозі неподалік Новорайська. Внаслідок вибухів контузії отримали троє працівників банку, а автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

В Білозерці в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок.

На місцях ворожих влучань працювали криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та представники інших екстрених служб.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що снаряд прилетів у кімнату, 16-річний хлопець вижив під час масованих ударів РФ по Херсону. Нагадаємо, окупанти у ніч на 24 жовтня атакували Херсон дронами, а вранці - з артилерії. Відомо про загиблих та поранених.