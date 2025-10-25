УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9818 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
651 0

Росіяни обстріляла 5 районів Дніпропетровщини з артилерії, КАБами та БпЛА: пошкоджені будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 25 жовтня російські війська били по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського, Дніпровського та Криворізького районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Агресор гатив FPV-дронами та артилерією. Зайнялися гараж, авто і 2 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, господарські споруди, будівля, що не експлуатується, газогін та лінії електропередач.

Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року
Обстріл Нікопольського району 25 жовтня 2025 року

Павлоградський район

По Вербківській громаді Павлоградського району російська армія поцілила БпЛА. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Синельниківщина

КАБами противник влучив по Покровській громаді, що на Синельниківщині. Горіла будівля, що не експлуатується. Потрощена інфраструктура.

Кам'янський район

Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському понівечене підприємство.

Дніпровський район

 У Солонянській громаді Дніпровського району – житловий будинок і газова труба.

Криворізький район

За уточненою інформацією, вночі ворог вдарив FPV-дроном по Грушівській громаді Криворізького району. Пошкоджений будинок.

Зазначається, що люди не постраждали.

Автор: 

обстріл (31526) Дніпропетровська область (4412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 