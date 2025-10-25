Росіяни обстріляла 5 районів Дніпропетровщини з артилерії, КАБами та БпЛА: пошкоджені будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 25 жовтня російські війська били по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського, Дніпровського та Криворізького районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Агресор гатив FPV-дронами та артилерією. Зайнялися гараж, авто і 2 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, господарські споруди, будівля, що не експлуатується, газогін та лінії електропередач.





















Павлоградський район

По Вербківській громаді Павлоградського району російська армія поцілила БпЛА. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Синельниківщина

КАБами противник влучив по Покровській громаді, що на Синельниківщині. Горіла будівля, що не експлуатується. Потрощена інфраструктура.

Кам'янський район

Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському понівечене підприємство.

Дніпровський район

У Солонянській громаді Дніпровського району – житловий будинок і газова труба.

Криворізький район

За уточненою інформацією, вночі ворог вдарив FPV-дроном по Грушівській громаді Криворізького району. Пошкоджений будинок.

Зазначається, що люди не постраждали.