Россияне обстреляли Днепропетровщину артиллерией, КАБами и БПЛА: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

В течение дня 25 октября российские войска били по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского, Синельниковского, Днепровского и Криворожского районов Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Никопольщина

На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Загорелись гараж, авто и 2 частных дома, еще 8 - повреждены. Изуродованы инфраструктура, хозяйственные постройки, здание, которое не эксплуатируется, газопровод и линии электропередач.





















Павлоградский район

По Вербковской громаде Павлоградского района российская армия попала БпЛА. Произошел пожар, повреждена инфраструктура.

Синельниковщина

КАБами противник попал по Покровской громаде, что на Синельниковщине. Горело здание, которое не эксплуатируется. Разрушена инфраструктура.

Днепровский район

В результате вражеской атаки в Каменском изуродовано предприятие. В Солонянской громаде Днепровского района - жилой дом и газовая труба.

Криворожский район

По уточненной информации, ночью враг ударил FPV-дроном по Грушевской громаде Криворожского района. Поврежден дом.

Отмечается, что люди не пострадали.