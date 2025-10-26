Рашисти гатили по Нікопольщині: поранено жінку, пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Від вечора війська РФ атакували Нікопольщину Дніпропетровської області майже півтора десятка разів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.
Чим та куди бив ворог?
Як зазначається, на райцентр, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади скеровували fpv-дрони й важку артилерію.
Наслідки атаки
- За даними ОВА, постраждала 63-річна жінка. З опіками її доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.
- Серед пошкодженого 3 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач, газогін. Обстеження територій, по яких бив противник, триває.
Також зазначається, що оборонців неба знищили над областю 18 ворожих безпілотників.
