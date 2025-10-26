Рашисты обстреляли Никопольский район: ранена женщина, повреждены дома, газопровод и ЛЭП.. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера войска РФ атаковали Никопольщину Днепропетровской области почти полтора десятка раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.

Чем и куда бил враг?

Как отмечается, на райцентр, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады направляли fpv-дроны и тяжелую артиллерию.

Последствия атаки

По данным ОВА, пострадала 63-летняя женщина. С ожогами ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Среди поврежденного 3 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод. Обследование территорий, по которым бил противник, продолжается.







Также отмечается, что защитников неба уничтожили над областью 18 вражеских беспилотников.