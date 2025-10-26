Рашисты обстреляли Никопольский район: ранена женщина, повреждены дома, газопровод и ЛЭП.. ФОТОРЕПОРТАЖ
С вечера войска РФ атаковали Никопольщину Днепропетровской области почти полтора десятка раз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.
Чем и куда бил враг?
Как отмечается, на райцентр, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады направляли fpv-дроны и тяжелую артиллерию.
Последствия атаки
- По данным ОВА, пострадала 63-летняя женщина. С ожогами ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
- Среди поврежденного 3 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод. Обследование территорий, по которым бил противник, продолжается.
Также отмечается, что защитников неба уничтожили над областью 18 вражеских беспилотников.
