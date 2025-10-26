РУС
Рашисты обстреляли Никопольский район: ранена женщина, повреждены дома, газопровод и ЛЭП.. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера войска РФ атаковали Никопольщину Днепропетровской области почти полтора десятка раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.

Чем и куда бил враг?

Как отмечается, на райцентр, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады направляли fpv-дроны и тяжелую артиллерию.

Последствия атаки

  • По данным ОВА, пострадала 63-летняя женщина. С ожогами ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
  • Среди поврежденного 3 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод. Обследование территорий, по которым бил противник, продолжается.

Никопольщина после обстрела 26 октября
Никопольщина после обстрела 26 октября
Никопольщина после обстрела 26 октября

Также отмечается, что защитников неба уничтожили над областью 18 вражеских беспилотников.

