Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: повреждены дома, детский сад, агрофирма, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 23 октября российские войска били по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В течение дня враг несколько раз бил по Никопольщине - райцентру, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадах. Использовал FPV-дроны и артиллерию.
Вследствие атак повреждены 3 многоэтажки и 4 частных дома, детсад, бассейн, агрофирма, магазин, хозяйственная постройка, гараж, авто. Задета линия электропередач и газопровод.
Павлоградский район
Российская армия атаковала район беспилотниками. Повреждена инфраструктура.
Синельниковский район
На Синельниковщине враг направил БпЛА на Маломихайловскую громаду. Из-за удара сгорел частный дом.
Криворожский район
Беспилотниками враг ударил по Грушевской и Зеленодольской громадах Криворожского района. Повреждены АЗС и легковушка.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
