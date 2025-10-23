Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: повреждены дома, детский сад, агрофирма, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 23 октября российские войска били по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель ОВА Владислав Гайваненко.

Никопольский район

В течение дня враг несколько раз бил по Никопольщине - райцентру, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадах. Использовал FPV-дроны и артиллерию.

Вследствие атак повреждены 3 многоэтажки и 4 частных дома, детсад, бассейн, агрофирма, магазин, хозяйственная постройка, гараж, авто. Задета линия электропередач и газопровод.

Павлоградский район

Российская армия атаковала район беспилотниками. Повреждена инфраструктура.

Синельниковский район

На Синельниковщине враг направил БпЛА на Маломихайловскую громаду. Из-за удара сгорел частный дом.

Криворожский район

Беспилотниками враг ударил по Грушевской и Зеленодольской громадах Криворожского района. Повреждены АЗС и легковушка.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.















