Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, дитсадок, агрофірму, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 23 жовтня російські війська били по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Протягом дня ворог кілька разів бив по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Використовував FPV-дрони та артилерію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Унаслідок атак пошкоджені 3 багатоповерхівки і 4 приватні будинки, дитсадок, басейн, агрофірма, магазин, господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач і газогін.

Також читайте: Вибухи на Дніпропетровщині: у Кам’янському зникло світло

Павлоградський район

Російська армія атакувала район безпілотниками. Пошкоджено інфраструктуру.

Синельниківський район

На Синельниківщині ворог спрямував БпЛА на Маломихайлівську громаду. Через удар згорів приватний будинок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські атаки на Дніпропетровщину: поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктуру та медзаклад. ФОТО

Криворізький район

Безпілотниками ворог влучив по Грушівській та Зеленодольській громадах Криворізького району. Пошкоджені АЗС та легковик.

Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.















