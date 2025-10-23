УКР
Вибухи на Дніпропетровщині: у Кам’янському зникло світло

Потужні вибухи в Дніпропетровській області: є перебої зі світлом

У Кам'янському Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи, у місті спостерігаються перебої зі світлом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією Укрінформу, причиною стали удари російських ударних БПЛА "Шахед".

Раніше ми попереджали про загрозу атаки дронів для низки областей, серед яких була й Дніпропетровщина.

Також у ніч на 23 жовтня ударні БпЛА атакували Київ, постраждали щонайменше четверо людей. 

