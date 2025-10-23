Нічна атака на Київ: постраждали щонайменше четверо людей

У ніч проти 23 жовтня російські війська знову завдали удару по Києву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей, написав у Телеграмі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, станом на зараз триває уточнення інформації щодо наслідків обстрілу та кількості постраждалих.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та аварійні служби. Міська влада закликає мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях до відбою та не публікувати фото або відео з місць влучань, аби не допомагати ворогу коригувати вогонь.

Раніше Ткаченко повідомляв, що у Подільському районі зафіксовано п’ять локацій із пошкодженнями, а також п’ять пошкоджених автомобілів.

У Деснянському районі уламки пошкодили багатоквартирний будинок. Попередньо - без загорянь та потерпілих.

Увечері 22 жовтня Росія атакує Україну ударними дронами. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

