Ночная атака на Киев: пострадали, по меньшей мере, четыре человека

По меньшей мере 4 человека пострадали в результате атаки беспилотников на Киев 23 октября

В ночь на 23 октября российские войска снова нанесли удар по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки пострадали, по меньшей мере, четыре человека, написал в Телеграме начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, по состоянию на сейчас продолжается уточнение информации о последствиях обстрела и количестве пострадавших.

На местах ударов работают спасатели, медики и аварийные службы. Городская власть призывает жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях до отбоя и не публиковать фото или видео с мест попаданий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Ранее Ткаченко сообщал, что в Подольском районе зафиксировано пять локаций с повреждениями, а также пять поврежденных автомобилей.

В Деснянском районе обломки повредили многоквартирный дом. Предварительно - без возгораний и пострадавших.

Вечером 22 октября Россия атаковала Украину ударными дронами. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги.

А фізично Ткаченко існує чи це телеграм-бот?
23.10.2025 01:36 Ответить
Телеграм бот, бо тільки повідомляє🙂
23.10.2025 06:47 Ответить
Ткаченко, штани замочує, щоб відмити наслідки московських обстрілів, від його обсерів!!
23.10.2025 07:21 Ответить
 
 