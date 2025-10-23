РУС
Новости Атака беспилотников на Днепропетровщину
1 592 1

Взрывы на Днепропетровщине: в Каменском пропало электричество

Мощные взрывы в Днепропетровской области: есть перебои с электричеством

В Каменском Днепропетровской области прогремели мощные взрывы, в городе наблюдаются перебои со светом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации Укрінформ, причиной стали удары российских ударных БПЛА "Шахед".

Ранее мы предупреждали об угрозе атаки дронов для ряда областей, среди которых была и Днепропетровщина.

Также в ночь на 23 октября ударные БПЛА атаковали Киев, пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

обстрел (30152) атака (647) дроны (5187) Шахед (1577) Днепропетровская область (4603) Криворожский район (209) Каменское (8)
