Взрывы на Днепропетровщине: в Каменском пропало электричество

В Каменском Днепропетровской области прогремели мощные взрывы, в городе наблюдаются перебои со светом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации Укрінформ, причиной стали удары российских ударных БПЛА "Шахед".

Ранее мы предупреждали об угрозе атаки дронов для ряда областей, среди которых была и Днепропетровщина.

Также в ночь на 23 октября ударные БПЛА атаковали Киев, пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

