Рашисти обстрілюють Запорізьку область: загинув чоловік у Приморському, у Тернуватому поранено жінку і зруйновано школу. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювали територію Запорізької області. Під ворожими ударами перебувають Приморське та Тернувате.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Жертва у Приморському

За його словами, 44-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду.

"Росіяни атакували артилерією Приморське. Зруйнований житловий будинок. Чоловік загинув на місці", -уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються вийти на околиці Приморського на Оріхівському напрямку, - Сили оборони півдня

Удар по Тернуватому

Також зазначається, що 60-річна жінка була поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Тернуватому. Зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Війська РФ атакували fpv-дроном житлову забудову Приморського: поранено жінку

Поранена жінка отримує усю необхідну медичну допомогу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі