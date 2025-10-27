Рашисти обстрілюють Запорізьку область: загинув чоловік у Приморському, у Тернуватому поранено жінку і зруйновано школу. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювали територію Запорізької області. Під ворожими ударами перебувають Приморське та Тернувате.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Жертва у Приморському
За його словами, 44-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду.
"Росіяни атакували артилерією Приморське. Зруйнований житловий будинок. Чоловік загинув на місці", -уточнив він.
Удар по Тернуватому
Також зазначається, що 60-річна жінка була поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Тернуватому. Зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені господарські споруди", - йдеться у повідомленні.
Поранена жінка отримує усю необхідну медичну допомогу.
