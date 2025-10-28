Нацполіція затримала переправників чоловіків за кордон на Волині: їм загрожує 9 років в’язниці. ФОТОрепортаж

Національна поліція України затримала переправників військовозобов’язаних за кордон на Волині.

Правоохоронці викрили черговий канал незаконного виїзду чоловіків за кордон

Зловмисники за 7 тисяч доларів обіцяли показати чоловікові призовного віку шлях втечі до сусідньої країни, передає Цензор.НЕТ.

Як з’ясувалося, протиправну схему організував керівник місцевого благодійного фонду у змові з ще одним мешканцем Волині — представником однієї з всеукраїнських громадських організацій. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним скористатися їхніми послугами та виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску.

До прикордонної зони "клієнтів" мали доправити власним автомобілем, де показували б напрям подальшого руху для перетину державного кордону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оперативники ДВБ НПУ, 6-го прикордонного загону Держприкордонслужби та слідчі ГУНП у Волинській області затримали фігурантів, коли ті прямували до прикордоння сусідньої області. Ділки вже встигли провести інструктаж щодо подальших дій "клієнта" та отримати частину домовленої суми.

Наразі слідчі поліції оголосили їм про підозру , - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввозили авто як "гуманітарку" та продавали – на Закарпатті поліція затримала директора благодійного фонду. ФОТОрепортаж