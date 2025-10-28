Ввозили авто як "гуманітарку" та продавали – на Закарпатті поліція затримала директора благодійного фонду. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліція оголосила підозру директору благодійного фонду та його спільнику, - вони ввозили транспортні засоби як гуманітарну допомогу, ще й за пільговою процедурою та без сплати мита.

До 7 років в'язниці можуть отримати директор благодійного фонду і його спільник

Надалі ці авто виставляли на продаж на місцевому авторинку. Для прикриття протиправної діяльності на авто прикріплювали номерні знаки з автомобілів, які офіційно розмитнились в минулих роках, повідомляє Цензор.НЕТ.

У межах кримінального провадження поліцейські задокументували декілька фактів продажу "гуманітарних" автомобілів на загальну суму майже 1,8 мільйона гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили підозру директорові благодійного фонду. Раніше підозру отримав і його спільник. За скоєне їм може загрожувати до семи років позбавлення волі.











