УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11206 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання поліцією
869 1

Ввозили авто як "гуманітарку" та продавали – на Закарпатті поліція затримала директора благодійного фонду. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліція оголосила підозру директору благодійного фонду та його спільнику, - вони ввозили транспортні засоби як гуманітарну допомогу, ще й за пільговою процедурою та без сплати мита.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

До 7 років в'язниці можуть отримати директор благодійного фонду і його спільник

Надалі ці авто виставляли на продаж на місцевому авторинку. Для прикриття протиправної діяльності на авто прикріплювали номерні знаки з автомобілів, які офіційно розмитнились в минулих роках, повідомляє Цензор.НЕТ.

У межах кримінального провадження поліцейські задокументували декілька фактів продажу "гуманітарних" автомобілів на загальну суму майже 1,8 мільйона гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія продовжила обмеження руху транспорту через кордон з Україною ще на місяць, – Митна служба

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили підозру директорові благодійного фонду. Раніше підозру отримав і його спільник. За скоєне їм може загрожувати до семи років позбавлення волі.

нацполіція затримала порушників
нацполіція затримала порушників
нацполіція затримала порушників
нацполіція затримала порушників
нацполіція затримала порушників

Також читайте: Прикордонники затримали 7 правопорушників, які хотіли перетнути кордон і потрапити в Румунію. ВIДЕО

Автор: 

авто (6423) шахрайство (1176) Нацполіція (15616) Закарпатська область (2183)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
7лет -мало. не менее 12.
показати весь коментар
28.10.2025 15:47 Відповісти
 
 