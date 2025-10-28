Ввозили авто как "гуманитарку" и продавали – на Закарпатье полиция задержала директора благотворительного фонда. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Закарпатье полиция объявила подозрение директору благотворительного фонда и его сообщнику, - они ввозили транспортные средства как гуманитарную помощь, еще и по льготной процедуре и без уплаты пошлины.
До 7 лет тюрьмы могут получить директор благотворительного фонда и его сообщник
В дальнейшем эти авто выставляли на продажу на местном авторынке. Для прикрытия противоправной деятельности на авто прикрепляли номерные знаки с автомобилей, которые официально растаможились в прошлых годах, сообщает Цензор.НЕТ.
В рамках уголовного производства полицейские задокументировали несколько фактов продажи "гуманитарных" автомобилей на общую сумму почти 1,8 миллиона гривен.
На основании собранных доказательств следователи сообщили подозрение директору благотворительного фонда. Ранее подозрение получил и его сообщник. За содеянное им может грозить до семи лет лишения свободы.
