Ввозили авто как "гуманитарку" и продавали – на Закарпатье полиция задержала директора благотворительного фонда. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье полиция объявила подозрение директору благотворительного фонда и его сообщнику, - они ввозили транспортные средства как гуманитарную помощь, еще и по льготной процедуре и без уплаты пошлины.

До 7 лет тюрьмы могут получить директор благотворительного фонда и его сообщник

В дальнейшем эти авто выставляли на продажу на местном авторынке. Для прикрытия противоправной деятельности на авто прикрепляли номерные знаки с автомобилей, которые официально растаможились в прошлых годах, сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства полицейские задокументировали несколько фактов продажи "гуманитарных" автомобилей на общую сумму почти 1,8 миллиона гривен.

На основании собранных доказательств следователи сообщили подозрение директору благотворительного фонда. Ранее подозрение получил и его сообщник. За содеянное им может грозить до семи лет лишения свободы.

Нацполиция задержала нарушителей
Также читайте: Пограничники задержали 7 правонарушителей, которые хотели пересечь границу и попасть в Румынию. ВИДЕО

7лет -мало. не менее 12.
