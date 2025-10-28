Нацполиция задержала перевозчиков мужчин за границу на Волыни: им грозит 9 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Национальная полиция Украины задержала переправщиков военнообязанных за границу на Волыни.

Правоохранители разоблачили очередной канал незаконного выезда мужчин за границу

Злоумышленники за 7 тысяч долларов обещали показать мужчине призывного возраста путь побега в соседнюю страну, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, противоправную схему организовал руководитель местного благотворительного фонда в сговоре с еще одним жителем Волыни - представителем одной из всеукраинских общественных организаций. Злоумышленники предлагали военнообязанным воспользоваться их услугами и выехать из страны вне официальных пунктов пропуска.

В пограничную зону "клиентов" должны были доставить собственным автомобилем, где показывали бы направление дальнейшего движения для пересечения государственной границы.

Оперативники ДВБ НПУ, 6-го пограничного отряда Госпогранслужбы и следователи ГУНП в Волынской области задержали фигурантов, когда те направлялись к приграничью соседней области. Дельцы уже успели провести инструктаж относительно дальнейших действий "клиента" и получить часть условленной суммы.

В данное время следователи полиции объявили им о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.







