ДОТ закупив 500 тис. засобів індивідуального обігріву для військових, - Міноборони. ФОТО

В серпні 2025 року "Державний оператор тилу" Міноборони України закупив для військовослужбовців через систему Prozorro 200 000 засобів індивідуального обігріву – вкладних устілок з електричним нагрівальним елементом для ніг.

Кожен комплект містить пару устілок, конектор із системою фіксації, дріт, вмикач/вимикач, роз’єм USB type A. Устілки підключаються до Power Bank та мають забезпечувати не менше 6 годин тепловіддачі.

Основні характеристики:

температура поверхні устілок за нормального режиму роботи — від 40 °C;

товщина устілок — 7,5–9,7 мм;

довжина дроту — 2,35–2,6 м.

Закуплені засоби індивідуального обігріву відповідають технічній специфікації, розробленій та затвердженій Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення в 2025 році.

Крім того, у жовтні 2025 року ДОТ Міноборони закупив за оновленою технічною специфікацією інший тип засобів індивідуального обігріву – 300 000 хімічних грілок. Засоби призначені для індивідуального обігріву рук, ніг і тіла військовослужбовців за низьких температур та мають бути виготовлені на основі натуральних компонентів.

Кожний комплект містить:

2 засоби для обігріву тіла;

2 засоби для обігріву рук;

2 засоби для обігріву ніг (напівустілки).

Температура поверхні грілок за нормального режиму роботи – не менше 40 °C, тривалість тепловіддачі – не менше 6 годин. Упаковка вологозахисна й стійка до грибків, що запобігає неприємному запаху чи руйнуванню матеріалу.

