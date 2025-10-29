УКР
ДОТ закупив 500 тис. засобів індивідуального обігріву для військових, - Міноборони. ФОТО

В серпні 2025 року "Державний оператор тилу" Міноборони України закупив для військовослужбовців через систему Prozorro 200 000 засобів індивідуального обігріву – вкладних устілок з електричним нагрівальним елементом для ніг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

ДОТ придбав грілки для військових

Кожен комплект містить пару устілок, конектор із системою фіксації, дріт, вмикач/вимикач, роз’єм USB type A. Устілки підключаються до Power Bank та мають забезпечувати не менше 6 годин тепловіддачі. 

Основні характеристики:

  • температура поверхні устілок за нормального режиму роботи — від 40 °C;
  • товщина устілок — 7,5–9,7 мм;
  • довжина дроту — 2,35–2,6 м.

Закуплені засоби індивідуального обігріву відповідають технічній специфікації, розробленій та затвердженій Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення в 2025 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпека на воді: ДОТ Міноборони вперше закуповує бронежилети з елементом позитивної плавучості. ФОТОрепортаж

Крім того, у жовтні 2025 року ДОТ Міноборони закупив за оновленою технічною специфікацією інший тип засобів індивідуального обігріву – 300 000 хімічних грілок. Засоби призначені для індивідуального обігріву рук, ніг і тіла військовослужбовців за низьких температур та мають бути виготовлені на основі натуральних компонентів.

ДОТ придбав грілки для військових

Кожний комплект містить:

  • 2 засоби для обігріву тіла;
  • 2 засоби для обігріву рук;
  • 2 засоби для обігріву ніг (напівустілки).

грілки для військових

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони планує передати розробку техумов для речового забезпечення ЗСУ Командуванню сил логістики


грілки для військових

Температура поверхні грілок за нормального режиму роботи – не менше 40 °C, тривалість тепловіддачі – не менше 6 годин. Упаковка вологозахисна й стійка до грибків, що запобігає неприємному запаху чи руйнуванню матеріалу.

Закупити то закупило но нікому такого не видавало, взагалі дуже незручна штука, гріє ледь помітно
показати весь коментар
29.10.2025 16:53 Відповісти
Так ще ж морозів немає, слава Богу... Може ще й видадуть...
показати весь коментар
29.10.2025 17:09 Відповісти
@ (в пернкладі):
"Німецьке видання Ntv.de з посиланням на джерела у військово-промисловому секторі заявило, що Китай поступово обмежує експорт компектуючих, які використовуються в українських безпілотниках.
Наголошується, що Китай не лише обмежує експорт цих елементів для безпілотників до України, а й блокує спроби українських оборонних підприємств імпортувати китайські електронні компоненти через дружні країни, зокрема, держави Балтії чи Польщу.
Ці обмеження помітно ускладнюють виробництво українських дронів, оскільки більшість двигунів, акумуляторів та контролерів постачалися з Китаю."
показати весь коментар
29.10.2025 17:01 Відповісти
вони б ще лапті купили - ця херня гроші на вітер.абсолютно непрактична річ.
показати весь коментар
29.10.2025 17:02 Відповісти
Через 3 тижні: переплата на стілках 60 млн
показати весь коментар
29.10.2025 17:58 Відповісти
Для плохо обогреваемых кабинетов.
показати весь коментар
29.10.2025 17:35 Відповісти
 
 