Безпека на воді: ДОТ Міноборони вперше закуповує бронежилети з елементом позитивної плавучості. ФОТОрепортаж

"Державний оператор тилу" Міноборони України вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості. Йдеться про базову модульну комплектацію, до якої додано спеціальний модуль, призначений для використання під час виконання завдань на воді.

Що таке елемент позитивної плавучості

Елемент позитивної плавучості розроблений і затверджений Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

Спеціальний модуль дозволяє у разі контакту з водою перетворити бронежилет на рятувальний засіб, який здатний утримувати на поверхні води військовослужбовця в повному обмундируванні, засобах індивідуального захисту та зі зброєю і повним боєкомплектом. Це знижує ризики для особового складу під час операцій на морі або в районах з водними перепонами.

Де використовуватимуться такі бронежилети

Бронежилети з елементом позитивної плавучості передбачені для використання силами Військово-морських сил та підрозділами спеціальних операцій, які виконують завдання у прибережній та водній обстановці.

"Під час розроблення та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є життя військовослужбовця. Саме тому впровадження елемента позитивної плавучості розглядається не як опція, а як безумовна необхідність. Такий підхід підвищує рівень безпеки під час виконання завдань у прибережній зоні або на воді", - наголосили в Міноборони.