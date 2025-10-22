РУС
Безопасность на воде: ГОТ Минобороны впервые закупает бронежилеты с элементом положительной плавучести. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Государственный оператор тыла" Минобороны Украины впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести. Речь идет о базовой модульной комплектации, к которой добавлен специальный модуль, предназначенный для использования при выполнении задач на воде.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что такое элемент положительной плавучести

Элемент положительной плавучести разработан и утвержден Центральным управлением развития материального обеспечения.

Бронежилеты для использования на воде

Специальный модуль позволяет в случае контакта с водой превратить бронежилет в спасательное средство, которое способно удерживать на поверхности воды военнослужащего в полном обмундировании, средствах индивидуальной защиты и с оружием и полным боекомплектом. Это снижает риски для личного состава во время операций на море или в районах с водными преградами.

Где будут использоваться такие бронежилеты

Бронежилеты с элементом положительной плавучести предусмотрены для использования силами Военно-морских сил и подразделениями специальных операций, которые выполняют задачи в прибрежной и водной обстановке.

Бронежилеты для использования на воде

"При разработке и закупке средств индивидуальной защиты приоритетом является жизнь военнослужащего. Именно поэтому внедрение элемента положительной плавучести рассматривается не как опция, а как безусловная необходимость. Такой подход повышает уровень безопасности при выполнении задач в прибрежной зоне или на воде", - отметили в Минобороны.

Бронежилеты для использования на воде

Сортировать:
Наприкінці жовтня.
Афігенно як "вчасно"!
І хто той ідіот, що полізе у воду взимку?
показать весь комментарий
22.10.2025 13:23 Ответить
так замовлення буде виконано весною, та й ще не ясно якого року....
показать весь комментарий
22.10.2025 13:30 Ответить
 
 