Поліція знищила плантацію конопель та вилучила наркотиків на 3,5 мільйона гривень на Львівщині. ФОТОрепортаж

На Львівщині правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка займалася вирощуванням та збутом канабісу. Поліцейські знищили масштабну плантацію конопель, а вартість вилучених наркотиків та обладнання за цінами "чорного" ринку становить близько 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники вирощували нарковмісні рослини в лісі

Незаконним вирощуванням конопель у лісовому масиві Золочівського району займалися четверо мешканців Львова віком від 28 до 54 років. Зловмисники очистили ділянки від дерев, проклали таємні стежки та дбайливо доглядали рослини, висаджені у спеціально підготовлені ємності з ґрунтом і добривами.

Після дозрівання з них виготовлювали наркотичний засіб - канабіс

Збутом готової "продукції" — канабісу, виготовленого з вирощених рослин, — займався їхній 40-річний товариш, який здійснював відправлення поштою.

Зловмисників викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими поліції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

Понад 55 кущів конопель.

Близько кілограма готового наркотичного засобу – канабісу.

Спеціалізоване обладнання, хімікати, добрива, засоби для фасування та електронні ваги.

Правоохоронці повідомили четвірку, яка займалася вирощуванням, про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Їхньому товаришу, який займався збутом, повідомлено про підозру. Його максимальне покарання — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

