УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9943 відвідувача онлайн
Новини Фото Виготовлення та збут наркотиків
1 063 14

Поліція знищила плантацію конопель та вилучила наркотиків на 3,5 мільйона гривень на Львівщині. ФОТОрепортаж

На Львівщині правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка займалася вирощуванням та збутом канабісу. Поліцейські знищили масштабну плантацію конопель, а вартість вилучених наркотиків та обладнання за цінами "чорного" ринку становить близько 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники вирощували нарковмісні рослини в лісі

Незаконним вирощуванням конопель у лісовому масиві Золочівського району займалися четверо мешканців Львова віком від 28 до 54 років. Зловмисники очистили ділянки від дерев, проклали таємні стежки та дбайливо доглядали рослини, висаджені у спеціально підготовлені ємності з ґрунтом і добривами.

Після дозрівання з них виготовлювали наркотичний засіб - канабіс

Збутом готової "продукції" — канабісу, виготовленого з вирощених рослин, — займався їхній 40-річний товариш, який здійснював відправлення поштою.

Зловмисників викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими поліції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

  • Понад 55 кущів конопель.
  • Близько кілограма готового наркотичного засобу – канабісу.
  • Спеціалізоване обладнання, хімікати, добрива, засоби для фасування та електронні ваги.

Правоохоронці повідомили четвірку, яка займалася вирощуванням, про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Їхньому товаришу, який займався збутом, повідомлено про підозру. Його максимальне покарання — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

Читайте: В електронній системі "єКоноплі" за два місяці зареєструвалися 38 підприємств

знищили плантацію конопель
знищили плантацію конопель
знищили плантацію конопель
знищили плантацію конопель
знищили плантацію конопель
знищили плантацію конопель

Також читайте: Дві автівки підірвалися на мінах на прикордонні Житомирщини: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

коноплі (106) наркотики (1492) Нацполіція (15633) Львівська область (2618)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
не треба тупити..мова про канабіс
показати весь коментар
03.11.2025 15:18 Відповісти
+4
Саме час боротись з лікарськими рослинами. Совок як був так і залишився.
А для усіх любителів совка, нагадаю, що є багато країн, наприклад Канада, країна "першого світу", входить у G7, економічна свобода та верховенство права.
Країни де дозволено/обмежено дозволено/і точно немає такої муйні як "від трьох до семи років" - США, ЄС та купа інших - нам допомагають.
Країни де заборонено і є така муйня як "від трьох до семи років", а то і більше - русня, іран, китай, кндр - нас знищують.
показати весь коментар
03.11.2025 15:17 Відповісти
+1
яке потихеньку ? ))..він спокійно продається
показати весь коментар
03.11.2025 15:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У США вже канабіс потихенько починають дозволяти
показати весь коментар
03.11.2025 15:09 Відповісти
яке потихеньку ? ))..він спокійно продається
показати весь коментар
03.11.2025 15:13 Відповісти
Казали шо не в усіх штатах
показати весь коментар
03.11.2025 15:14 Відповісти
Легальний канабіс нині мають 33 штати з 50. З них у 10 штатах - канабіс узаконено для всіх повнолітніх, у решті - лише для медичних пацієнтів.
показати весь коментар
03.11.2025 15:17 Відповісти
Я ж і написав - потихенько
показати весь коментар
03.11.2025 15:22 Відповісти
алкоголь шкідливіше ..а у вільному продажу
показати весь коментар
03.11.2025 15:14 Відповісти
не треба тупити..мова про канабіс
показати весь коментар
03.11.2025 15:18 Відповісти
Бо з алкоголю є акцизний збір,потім при покупці в магазині-ПДВ.А потім починаються проблеми також вигідні державі-якщо бухаєш,то стаєш безпечним для влади.Під алкоголем робляться багато злочинів-значить треба тримати великий силови аппарат.Від алкоголю-погіршується здоровя і тут є вигода для МОЗ.А від канабісу яка користь державі?Якщо куриш канабіс-то не купиш бухла.Якщо куриш канабіс-то тебе не заженуть на війну,бо це не алкоголь який викликає агресію,від канабісу емпатія до людей.Через канабіс алкогольна мафія бє на сполох-бо по статистиці купівля алкоголю впала на 15% і тенденція для них погіршиться.
показати весь коментар
03.11.2025 15:40 Відповісти
Саме час боротись з лікарськими рослинами. Совок як був так і залишився.
А для усіх любителів совка, нагадаю, що є багато країн, наприклад Канада, країна "першого світу", входить у G7, економічна свобода та верховенство права.
Країни де дозволено/обмежено дозволено/і точно немає такої муйні як "від трьох до семи років" - США, ЄС та купа інших - нам допомагають.
Країни де заборонено і є така муйня як "від трьох до семи років", а то і більше - русня, іран, китай, кндр - нас знищують.
показати весь коментар
03.11.2025 15:17 Відповісти
Марьванна не наркотик.
показати весь коментар
03.11.2025 15:17 Відповісти
хлопці вирощували для виробництва нітроцелюлози, а шишки - то просто супутня продукція. Гарний же був оборонний стартап, і бізнес-план був ретельно прорахований...
показати весь коментар
03.11.2025 15:29 Відповісти
Потужно ..дуже важлива робота ..
показати весь коментар
03.11.2025 16:06 Відповісти
На Львівщині коноплі не ті - їм для яскравості відчуття потрібно багато сонця та тепла - а так 3 сорт.
показати весь коментар
03.11.2025 16:08 Відповісти
 
 