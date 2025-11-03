Полиция уничтожила плантацию конопли и изъяла наркотики на 3,5 миллиона гривен во Львовской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во Львовской области правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая занималась выращиванием и сбытом каннабиса. Полицейские уничтожили масштабную плантацию конопли, а стоимость изъятых наркотиков и оборудования по ценам "черного" рынка составляет около 3,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленники выращивали наркосодержащие растения в лесу
Незаконным выращиванием конопли в лесном массиве Золочевского района занимались четверо жителей Львова в возрасте от 28 до 54 лет. Злоумышленники очистили участки от деревьев, проложили тайные тропинки и заботливо ухаживали за растениями, высаженными в специально подготовленные емкости с почвой и удобрениями.
После созревания из них изготавливали наркотическое средство — каннабис
Сбытом готовой "продукции" — каннабиса, изготовленного из выращенных растений, — занимался их 40-летний товарищ, который осуществлял отправку по почте.
Злоумышленников разоблачили оперативники Управления по противодействию киберпреступлениям совместно со следователями полиции Львовщины под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- Более 55 кустов конопли.
- Около килограмма готового наркотического средства – каннабиса.
- Специализированное оборудование, химикаты, удобрения, средства для фасовки и электронные весы.
Правоохранители сообщили четверке, которая занималась выращиванием, о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Их товарищу, который занимался сбытом, сообщено о подозрении. Его максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Суд избрал всем подозреваемым меры пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А для усіх любителів совка, нагадаю, що є багато країн, наприклад Канада, країна "першого світу", входить у G7, економічна свобода та верховенство права.
Країни де дозволено/обмежено дозволено/і точно немає такої муйні як "від трьох до семи років" - США, ЄС та купа інших - нам допомагають.
Країни де заборонено і є така муйня як "від трьох до семи років", а то і більше - русня, іран, китай, кндр - нас знищують.