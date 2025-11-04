Доба на Донеччині: двоє загиблих і двоє поранених через обстріли. ФОТОрепортаж

Росія атакувала 16 населених пунктів Донеччини. За добу зафіксовано 1 476 ударів по житлових територіях та лінії фронту. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Покровську зафіксовано пошкодження багатоквартирного і приватного будинків.

По Добропіллю росіяни вдарили чотирма бомбами "КАБ-250" і двома дронами – вбили цивільну особу, пошкодили 4 приватних будинки, 2 заклади освіти, підприємство.

Краматорський район

У Яровій через влучання FPV-дрону постраждала цивільна особа.

У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок.

У Слов’янську ударом БпЛА "Молнія-2" пошкоджено багатоквартирний будинок. У Миколаївці ворог пошкодив об’єкт інфраструктури.

Краматорськ Росія обстріляла чотирма безпілотниками різного типу – пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру, цивільне авто.

Дружківка витримала 12 атак, війська РФ били по місту бомбами "КАБ-250" та дронами. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний і 23 приватних будинки, АЗС, 5 цивільних авто, об’єкт інфраструктури.

Довгу Балку Іллінівської ТГ ворог атакував з РСЗВ "Смерч" – поранено чоловіка, пошкоджено приватний будинок.

На Костянтинівку окупанти скинули чотири бомби "КАБ-250" – руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

Бахмутський район

Одна людина загинула внаслідок артобстрілу в Сіверську. Пошкоджено 7 будинків.

