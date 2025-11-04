УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11012 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
75 0

Доба на Донеччині: двоє загиблих і двоє поранених через обстріли. ФОТОрепортаж

Росія атакувала 16 населених пунктів Донеччини. За добу зафіксовано 1 476 ударів по житлових територіях та лінії фронту. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Покровську зафіксовано пошкодження багатоквартирного і приватного будинків.

По Добропіллю росіяни вдарили чотирма бомбами "КАБ-250" і двома дронами – вбили цивільну особу, пошкодили 4 приватних будинки, 2 заклади освіти, підприємство.

Краматорський район

У Яровій через влучання FPV-дрону постраждала цивільна особа.

У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок.

У Слов’янську ударом БпЛА "Молнія-2" пошкоджено багатоквартирний будинок. У Миколаївці ворог пошкодив об’єкт інфраструктури.

Краматорськ Росія обстріляла чотирма безпілотниками різного типу – пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру, цивільне авто.

Дружківка витримала 12 атак, війська РФ били по місту бомбами "КАБ-250" та дронами. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний і 23 приватних будинки, АЗС, 5 цивільних авто, об’єкт інфраструктури.

Довгу Балку Іллінівської ТГ ворог атакував з РСЗВ "Смерч" – поранено чоловіка, пошкоджено приватний будинок. 

На Костянтинівку окупанти скинули чотири бомби "КАБ-250" – руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

Бахмутський район

Одна людина загинула внаслідок артобстрілу в Сіверську. Пошкоджено 7 будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: загинуло троє людей, є поранений, окупанти 6 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі
Донеччина під масованим вогнем: є загиблі та постраждалі

Автор: 

обстріл (31671) Донецька область (10015) Покровськ (924) Бахмутський район (665) Краматорський район (822) Покровський район (1208) Сіверськ (165) Дружківка (74) Довга Балка (9) Костянтинівка (495) Миколаївка (16) Ярова (23) Донецьке (5) Хрестище (1) Слов’янськ (708) Добропілля (120)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 