Доба на Донеччині: двоє загиблих і двоє поранених через обстріли. ФОТОрепортаж
Росія атакувала 16 населених пунктів Донеччини. За добу зафіксовано 1 476 ударів по житлових територіях та лінії фронту. Є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Покровську зафіксовано пошкодження багатоквартирного і приватного будинків.
По Добропіллю росіяни вдарили чотирма бомбами "КАБ-250" і двома дронами – вбили цивільну особу, пошкодили 4 приватних будинки, 2 заклади освіти, підприємство.
Краматорський район
У Яровій через влучання FPV-дрону постраждала цивільна особа.
У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок.
У Слов’янську ударом БпЛА "Молнія-2" пошкоджено багатоквартирний будинок. У Миколаївці ворог пошкодив об’єкт інфраструктури.
Краматорськ Росія обстріляла чотирма безпілотниками різного типу – пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру, цивільне авто.
Дружківка витримала 12 атак, війська РФ били по місту бомбами "КАБ-250" та дронами. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний і 23 приватних будинки, АЗС, 5 цивільних авто, об’єкт інфраструктури.
Довгу Балку Іллінівської ТГ ворог атакував з РСЗВ "Смерч" – поранено чоловіка, пошкоджено приватний будинок.
На Костянтинівку окупанти скинули чотири бомби "КАБ-250" – руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.
Бахмутський район
Одна людина загинула внаслідок артобстрілу в Сіверську. Пошкоджено 7 будинків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль