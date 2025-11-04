Сутки на Донетчине: двое погибших и двое раненых из-за обстрелов. ФОТОрепортаж

Россия атаковала 16 населенных пунктов Донецкой области. За сутки зафиксировано 1 476 ударов по жилым территориям и линии фронта. Есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Покровский район

В Покровске зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов.

По Доброполью россияне нанесли четыре удара бомбами "КАБ-250" и двумя дронами – убили гражданское лицо, повредили 4 частных дома, 2 учебных заведения, предприятие.

Краматорский район

В Яровой из-за попадания FPV-дрона пострадал гражданский человек.

В Крестище Святогорской громады поврежден дом. В Донецком Николаевской громады поврежден дом.

В Славянске ударом БПЛА "Молния-2" поврежден многоквартирный дом. В Николаевке враг повредил объект инфраструктуры.

Краматорск Россия обстреляла четырьмя беспилотниками разного типа – повреждены многоквартирный и три частных дома, админздание, критическая инфраструктура, гражданский автомобиль.

Дружковка выдержала 12 атак, войска РФ били по городу бомбами "КАБ-250" и дронами. Разрушениям подверглись 1 многоквартирный и 23 частных дома, АЗС, 5 гражданских автомобилей, объект инфраструктуры.

Долгую Балку Ильиновской ТГ враг атаковал из РСЗО "Смерч" – ранен мужчина, поврежден частный дом.

На Константиновку оккупанты сбросили четыре бомбы "КАБ-250" – разрушениям подвергся многоквартирный дом.

Бахмутский район

Один человек погиб в результате артобстрела в Северске. Повреждены 7 домов.

