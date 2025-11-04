РУС
Сутки на Донетчине: двое погибших и двое раненых из-за обстрелов. ФОТОрепортаж

Россия атаковала 16 населенных пунктов Донецкой области. За сутки зафиксировано 1 476 ударов по жилым территориям и линии фронта. Есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Покровский район

В Покровске зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов.

По Доброполью россияне нанесли четыре удара бомбами "КАБ-250" и двумя дронами – убили гражданское лицо, повредили 4 частных дома, 2 учебных заведения, предприятие.

Краматорский район

В Яровой из-за попадания FPV-дрона пострадал гражданский человек.

В Крестище Святогорской громады поврежден дом. В Донецком Николаевской громады поврежден дом.

В Славянске ударом БПЛА "Молния-2" поврежден многоквартирный дом. В Николаевке враг повредил объект инфраструктуры.

Краматорск Россия обстреляла четырьмя беспилотниками разного типа – повреждены многоквартирный и три частных дома, админздание, критическая инфраструктура, гражданский автомобиль.

Дружковка выдержала 12 атак, войска РФ били по городу бомбами "КАБ-250" и дронами. Разрушениям подверглись 1 многоквартирный и 23 частных дома, АЗС, 5 гражданских автомобилей, объект инфраструктуры.

Долгую Балку Ильиновской ТГ враг атаковал из РСЗО "Смерч" – ранен мужчина, поврежден частный дом.

На Константиновку оккупанты сбросили четыре бомбы "КАБ-250" – разрушениям подвергся многоквартирный дом.

Бахмутский район

Один человек погиб в результате артобстрела в Северске. Повреждены 7 домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: погибли три человека, есть раненый, оккупанты 6 раз обстреляли область. ФОТОрепортаж

Донецкая область под массированным огнем: есть погибшие и пострадавшие
обстрел (30322) Донецкая область (11182) Покровск (885) Бахмутский район (659) Краматорский район (811) Покровский район (1188) Северск (164) Дружковка (74) Долгая Балка (8) Константиновка (1960) Николаевка (16) Яровая (23) Донецкое (5) Крестище (1) Славянск (2678) Доброполье (119)
