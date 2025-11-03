Сутки в Донецкой области: погибли 3 человека, есть также раненый, оккупанты 6 раз обстреляли область. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты нанесли серию ударов по Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В результате вражеских обстрелов в Мирнограде погибли 2 человека.

Краматорский район

В Райгородке Николаевской общины ранен человек, повреждены 15 частных домов. В Славянске повреждена линия электропередач. В Александровской громаде поврежден автомобиль. В Андреевке поврежден гараж. В Старорайском Дружковской громады погиб человек.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 19 человек, в том числе 9 детей.

Читайте: Враг продвинулся вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ









Читайте также: Рашисты пытаются обустроить наблюдательные пункты в Покровске, - офицер ВСУ Цехоцкий