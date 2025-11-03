Сутки в Донецкой области: погибли 3 человека, есть также раненый, оккупанты 6 раз обстреляли область. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки оккупанты нанесли серию ударов по Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
В результате вражеских обстрелов в Мирнограде погибли 2 человека.
Краматорский район
В Райгородке Николаевской общины ранен человек, повреждены 15 частных домов. В Славянске повреждена линия электропередач. В Александровской громаде поврежден автомобиль. В Андреевке поврежден гараж. В Старорайском Дружковской громады погиб человек.
Бахмутский район
В Северске повреждены 6 домов.
Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 19 человек, в том числе 9 детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль