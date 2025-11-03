УКР
Доба на Донеччині: загинуло 3 людей, є також поранений, окупанти 6 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти завдали серії ударів по Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Внаслідок ворожих обстрілів у Мирнограді загинули 2 людини.

Краматорський район

У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено лінію електропередач. В Олександрівській громаді пошкоджено авто. В Андріївці пошкоджено гараж. У Старорайському Дружківської громади загинула людина.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 19 людей, у тому числі 9 дітей.

обстріл донеччини
