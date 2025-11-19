Суд залишив Шуфрича під вартою ще на 2 місяці, - до 17 січня 2026 року. ФОТОрепортаж
Суд продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу та його колишньому помічнику.
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 19 листопада ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Шуфрича — без альтернативи у вигляді застави, до 17 січня 2026 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також суд продовжив запобіжний захід його колишньому помічнику — домашній арешт до 19 січня 2026 року.
Нагадаємо, що у вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них.
Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їм інкримінують фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади. Народному депутату додатково закидають державну зраду.
За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством РФ, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь Росгвардії.
Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.
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Живе, краде і процвітає в Україні ціле кодло колишніх проросійських, а віддувається лише Шуфрич з Каломойським.