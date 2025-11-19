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Новини Фото Справа Шуфрича
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Суд залишив Шуфрича під вартою ще на 2 місяці, - до 17 січня 2026 року. ФОТОрепортаж

Суд продовжив запобіжні заходи народному депутату від забороненої "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу та його колишньому помічнику.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 19 листопада ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Шуфрича — без альтернативи у вигляді застави, до 17 січня 2026 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Також суд продовжив запобіжний захід його колишньому помічнику — домашній арешт до 19 січня 2026 року.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них.

Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їм інкримінують фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади. Народному депутату додатково закидають державну зраду.

За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством РФ, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь Росгвардії.

Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.

Читайте: Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

иир
иир
иир

Також читайте: Шуфрич, який підозрюється у держзраді, зареєстрував законопроєкт про захист нацменшин

Автор: 

арешт (2507) суд (11922) Шуфрич Нестор (402) Офіс Генпрокурора (3905)
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Топ коментарі
+5
Шуфричу-то зачем лицо замазывать? Его что ли кто-то не знает?
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19.11.2025 18:47 Відповісти
+3
Якось негарно вийшло.
Живе, краде і процвітає в Україні ціле кодло колишніх проросійських, а віддувається лише Шуфрич з Каломойським.
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19.11.2025 18:27 Відповісти
+1
А, так Шуфрича більше не б'ють тому він сидить... ясно тепер.
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19.11.2025 19:01 Відповісти
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Якось негарно вийшло.
Живе, краде і процвітає в Україні ціле кодло колишніх проросійських, а віддувається лише Шуфрич з Каломойським.
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19.11.2025 18:27 Відповісти
Ну, по перше, каломойша--дуже, дуже багата людина. А по друге, він не літав (не одноразово!) до кацапських "вагнерівців" в Африку (не лише туди) на літаках ресурсної ********* за завданням кремлівської гебні вирішувати деякі кацапські проблеми.
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19.11.2025 18:43 Відповісти
Чому ж ? А Червінським мотлошать як хочуть ?!!!
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19.11.2025 18:33 Відповісти
В своїх хоромах то не арешт, шапіто а не правосуддя, паскуди.
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19.11.2025 18:42 Відповісти
Шуфричу-то зачем лицо замазывать? Его что ли кто-то не знает?
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19.11.2025 18:47 Відповісти
Можливо щоб не було видно фінгала.
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19.11.2025 19:59 Відповісти
яка важка справа ...ніяк не можуть закрити цю потвоорю да
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19.11.2025 18:59 Відповісти
А, так Шуфрича більше не б'ють тому він сидить... ясно тепер.
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19.11.2025 19:01 Відповісти
на кічи його хоч разок начовпли?
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19.11.2025 19:03 Відповісти
праведник...він їм 161 статтю. а вони йому так "віддячили"
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19.11.2025 19:22 Відповісти
Так і до депутатської пенсії досидить і звільнять по вислузі (відсидці).
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19.11.2025 19:57 Відповісти
Йолку йому подаруйте, незабаром новий рік!)
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19.11.2025 20:47 Відповісти
А що з їбалом на фотках? Чи фотографу видали мильницю? Бо на інших сайтах його нормальні. Чи цензор думає ніхто не знає їбала цих людей)))
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20.11.2025 09:02 Відповісти
 
 